Paradiso e inferno. In Islanda

Islanda. Ghiacci, mare. Boschi. Freddo, neve. E un'amicizia, quella tra un Ragazzo senza nome e Bárður. Pescatori per necessità, ma amanti della parola e della poesia per vocazione. Bárður, occhi scuri del sud, ama leggere, non si stacca dai suoi libri, da quel "Paradiso perduto" di cui un capitano cieco gli ha fatto dono. Un libro che vuole leggere anche poco prima di partire per una spedizione di pesca. "Nulla mi è delizia tranne te": legge, rilegge, ripete, immagina. Il Ragazzo vuole leggere, vuole imparare cose nuove, viaggiare e conoscere il mondo, accanto al suo amico. Una storia del passato raccontata dal passato, da voci ammalliatrici che emergono dal freddo per renderci partecipi di un sodalizio unico, di una corrispondenza di amorosi sensi tra esseri umani, giovani, nel pieno della sete di vita e di emozioni. La storia di vite che, da un momento all'altro, possono cadere nell'Inferno o ascendere al Paradiso. Non si legge tutto d'un fiato. È un romanzo di reazione a ciò che più abbiamo di importante: le parole. Un libro da leggere piano, per assaporare ogni parola, ogni frase. Sentirla, sottolinearla, ripetersela. Per sentirne il peso, o la leggerezza. "Ci sono poesie che ti portano in luoghi dove le parole non arrivano, e neanche i pensieri, ti portano dritte all'essenza stessa, la vita si ferma per lo spazio di un istante e diventa bella, limpida di rimpianti e di felicità." E questo libro è semplicemente questo: poesia.