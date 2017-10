Il parco della rivolta in Turchia

Tutto è cominciato a Istanbul venerdì 28 maggio quando migliaia di persone hanno cominciato a manifestare contro la distruzione di uno dei parchi più importanti della città, il parco di Gezi, vicino a piazza Taksim. Nell'area del parco, infatti, è prevista la costruzione di un centro commerciale, di una caserma militare e di una serie di nuove strade che dovrebbero migliorare la viabilità del quartiere di Beyoglu secondo il piano voluto dal primo ministro ed ex sindaco di Istanbul, Recep Tayyip Erdogan, volto a trasformare la città turca in una delle metropoli più importanti del mondo. Il parco di Gezi ha aperto al pubblico per la prima volta nel 1943 e oggi ospita circa 600 alberi. Un patrimonio che ne fa una delle aree verdi più importanti della città, anche dal punto di vista storico. Nel corso degli anni la sua estensione è stata ridotta più volte per fare spazio a hotel più o meno stellati, ma la decisione di farlo sparire del tutto è stata presa senza fare i conti con la volontà e l'opinione dei cittadini. Un atteggiamento che ha innescato la protesta a Istanbul, ma anche nella capitale Ankara e in diverse altre città turche. Una goccia che ha fatto traboccare la rabbia di persone esasperate dal modo di agire del governo guidato dal Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp). Se da una parte il primo ministro Erdogan, in carica dal 2003, è stato più volte accusato dall'opposizione di essere troppo autoritario e di prendere poco in considerazione il punto di vista dell'opinione pubblica, dall'altro le sue ambizioni volte a fare della Turchia una delle principali potenze internazionali anche attraverso un processo di progressiva islamizzazione del paese - finora lodato per essere uno dei pochi esempi di laicità all'interno di un contesto storico e culturale musulmano - hanno scatenato la rabbia dei manifestanti trasformando una protesta locale nell'espressione di un disagio nazionale. Una delle giornate più dure dal punto di vista degli scontri tra i manifestanti e la polizia è stata quella del 31 maggio quando un centinaio di persone sono rimaste ferite a Istanbul dopo la decisione delle autorità di sgomberare il parco con la forza. Momenti di tensione che si sono ripetuti anche nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 giugno quando ormai la protesta, anche grazie al coordinamento sui social network, aveva raggiunto decine di città sparse lungo tutto il territorio turco. Social network, in particolare Twitter, accusati da Erdogan di fornire una visione distorta e politicizzata delle proteste a cui i manifestanti hanno risposto definendo la rivolta sociale e chiedendo le dimissioni del premier turco.