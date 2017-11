Park Life 2006, Roma

Quattro giorni di parchi e natura: dal 30 marzo al 2 aprile alla Fiera di Roma saranno in mostra le migliori esperienze di gestione del territorio, di turismo sostenibile, di tutela della biodiversità, i prodotti delle tradizioni gastronomiche locali, la forza e la ricchezza delle culture regionali. Ospite d'onore a Park Life il South African national parks, il sistema dei grandi parchi del Sud Africa, che è stato presentato dal direttore Madida David Mabunda. Federparchi e Sanparks hanno avviato un protocollo di intesa per rafforzare e promuovere la relazione e la collaborazione tra parchi e aree protette, istituendo una struttura per la cooperazione e gli scambi riguardanti la conservazione e protezione delle risorse naturali e culturali. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, tra gli altri, Matteo Fusilli (presidente Federparchi), Roberto Bosi (presidente Fiera di Roma), Paul Mifsud (coordinatore di Unep/Map), Puri Canals e Pedro Rosabal (Iucn), Lenin Shope (ambasciatore del Sud Africa), Angelo Bonelli (assessore all?Ambiente della Regione Lazio).

E poi tutti i giorni in programma: dalle 10.00 alle 20.00 presso l?area giochi Ecotoys al Padiglione 24, i più piccoli troveranno giochi e laboratori di happy mais il nuovissimo giocattolo ecologico realizzato in Mater-Bi®. Presso lo stand del Parco nazionale del Circeo al Padiglione 23: ?I molti colori del parco? mostra ? multivisione sulle suggestioni cromatiche degli ambienti naturali del Parco nazionale del Circeo. Presso lo stand Sports Park Area Vestina al Padiglione 24 ogni giorno dimostrazioni di arrampicata sportiva su un grottino di 4 metri di altezza; il pubblico potrà poi cimentarsi nell?arrampicata con l?ausilio di istruttori esperti...