Parolario, torna la cultura in riva al lago

A fine estate, se vi trovate sulle rive del lago di Como, non potete perdere Parolario, la storica manifestazione comasca ricca di incontri, spettacoli, letture e arte. L'edizione di quest'anno si apre all'insegna delle novità. Villa Gallia E' la nuova sede dell'evento, scelta per gli incontri: costruita nel 1615 dall’abate Marco Gallio sulle rovine della villa-museo dell'umanista Paolo Giovio, è uno degli edifici più antichi della città e da 60 anni è di proprietà della Provincia di Como. In occasione di Parolario, la villa verrà eccezionalmente aperto il cancello che si affaccia sulla passeggiata a lago, e il pubblico potrà quindi accedere direttamente dai giardini. Si va ad aggiungere alle altre storiche sedi, Villa del Grumello, che quest’anno ospiterà incontri legati alla cultura del cibo e del verde, e Villa Sucota/FAR, presso cui si terranno incontri sull’arte, sul design, sulla politica e sulla storia.

Villa Gallia. Foto ©wikimedia.org

Lo stand dei libri. Foto © nadirpress.net

[Foto di copertina: retegiardinistorici.com]