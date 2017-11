Parole di Krishnamurti

L'uomo ha un solo fine. Tutte le cose, viventi e non viventi, gli animali, il barbaro e il civilizzato, l'artista, il poeta, il mistico, l'occultista e colui che conosce i dolori e i piaceri, l'uomo che è superuomo, gli dei e i popoli, hanno un solo punto di mira, un solo scopo: la liberazione. La liberazione è al di sopra di tutte le religioni, di tutti i pensieri, di tutti i sentimenti, di tutte le azioni e di tutte le esperienze. (...) Per realizzare che questo mare della liberazione esiste, dobbiamo passare, come l'uomo ignorante, attraverso molte esperienze - attraverso le sette, attraverso tutte le strette forme della religione, attraverso società, attraverso le superstizioni - dobbiamo passare attraverso queste cose per raccogliere esperienza da tutte, onde poter sapere, per nostra propria conoscenza che il fine di ciascuno di noi è la liberazione. (...) A meno di ricevere la verità nelle forme e nel linguaggio a cui siamo abituati, noi siamo inclini a respingerla e a disprezzarla. (...) Quali che siano i nostri modi di pensare, siamo ancora propensi ad accettare la verità solo se ci viene presentata nel gergo, nella forma alla quale siamo abituati. (...) La verità appare sempre in forme diverse da quelle a cui siamo abituati ed in ciò risiede la sua grandezza e la sua tragedia; la grandezza perché essa giunge inaspettata, e la tragedia perché gli uomini che stanno cercando la verità non guardano mai nella direzione dove si può sempre trovarla. E quelli di noi che stanno cercando la verità devono, prima di tutto, ripulire la loro mente e il loro cuore da tutti questi pensieri, linguaggi e filosofie ristretti e settari. Non dobbiamo adattare la verità al nostro modo particolare di pensiero; se facciamo così essa sarà distorta, sarà alterata. Perciò è così difficile per me esporre il mio pensiero senza seguirne l'effetto sulla mente delle persone, secondo ciò che appare sul loro volto. Qualche pensiero sarà ricevuto per il suo valore intrinseco, perché la mente della gente è chiara su quel particolare soggetto e il loro cuore l'accoglie con entusiasmo. Ma coloro che sono abituati a ricevere la verità solo attraverso un determinato canale, una determinata forma, uno stampo determinato, la respingeranno sotto qualsiasi altra forma e scuoteranno la testa come se non comprendessero. (...) E perciò, se potessi, inventerei un nuovo linguaggio con cui poter sfuggire a tutte le parole familiari, a tutta la fraseologia di cui siamo nutriti, (...) così da poter venire freschi ad assorbire la verità, tersi e puri quali eravamo al principio stesso delle cose, o quali saremo alla fine di tutte le cose. (...) Forse potrò aiutare alcuni di voi a raggiungere la liberazione; posso darvi il mio amore, il mio desiderio ardente, ma entro di voi deve essere un continuo battere d'ali per fuggire all'aria libera. Deve essere il vostro desiderio, la vostra esperienza, il fiore della vostra sofferenza, del vostro dolore che vi devono guidare. (...) Desidero perciò che non siate ipnotizzati da qualsiasi cosa io dica, perché, se cadete addormentati dalle mie parole o dal mio pensiero, dai miei desideri, dalle mie brame, sarete altrettanto in prigione, o anche più di quanto lo eravate prima di venire in questo luogo. (...) Per me non c'è che un fine nella vita: pervenire al regno della felicità insito in ognuno di noi che può solo essere raggiunto attraverso l'abbandono o la rinuncia o la conquista del mondo fisico. (...) Nell'accumulare esperienze non dobbiamo mai dimenticare il fine, che è il fine di tutti, tanto se apparteniamo a una qualunque religione o a nessuna: lo scopo della vita è l'adempiersi della felicità, il raggiungerla mediante la liberazione del proprio sé da tutti i desideri meschini, da tutto ciò che lega, da tutte le restrizioni. Una volta ammesso che lo scopo della vita è quella liberazione da ogni desiderio che culmina in un desiderio fondamentale - che è la vera felicità - vedrete come la ricerca umana della felicità attraverso le cose transitorie sia, in un certo senso, necessaria (...) Se ammettete che la vita esiste per raggiungere la felicità, dovete mettere da parte tutto ciò che non serve per il suo raggiungimento".