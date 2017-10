Intervista a Pat Metheny: Jazz for breakfast

Intervista a Pat Metheny Trascriviamo l'opinione di un ascoltatore sul nuovo disco: "Non vorrei creare illusioni perché i gusti sono sempre soggettivi ma ciò che ascolterete è semplicemente qualcosa di pauroso, un'esplosione di potenza e di gioia infinita". Come la commenti? Questo è, ovviamente, un grande complimento e sono lusingato. In quanto al disco devo dire che è piuttosto unico, essendo una sola singola traccia di 68 minuti; suppongo che noi tutti abbiamo lavorato verso qualcosa del genere sin dall'inizio della storia del gruppo. Il significato della band è proprio questo, "espansione"; trovare modi di cogliere l'essenziale di questo nostro quartetto ed espanderlo fino al massimo possibile, in termini di musica, di suono, di composizione e di spirito. Penso che questo sia il progetto più ambizioso che abbiamo mai intrapreso e sentire che piace alla gente è semplicemente fantastico. L'impressione che si ha ad un primo ascolto di "The Way Up" è che l'aspetto compositivo prenda il posto della classica improvvisazione su base melodica. Cerchiamo l'equilibrio fra la parte di composizione e l'improvvisazione, e raggiungere quell'equilibrio nel modo giusto è stato uno degli obbiettivi fondamentali per la band nel corso degli anni. Credo che sia così per chiunque voglia scrivere usando molte note. Trovare un equilibrio che offra all'orecchio il meglio sia del compositore che del musicista è la chiave di quello che abbiamo sempre cercato di fare. Di solito nel jazz c'è un lavoro di base su cui si improvvisa in modo ciclico, lasciando la sensazione che la musica si stia sviluppando mentre viene suonata. Quali sono i dischi che hai ascoltato di recente e quali ti hanno colpito di più? Mi piacerebbe avere più tempo per ascoltare più dischi, ma se ho tre ore libere in una giornata le passo a esercitarmi con la chitarra, o a scrivere anche se mi viene in mente di rilassarmi e ascoltare la musica. Ora ho anche due bambini piccoli, di 4 e 6 anni, che corrono per casa e non è che puoi sederti e ascoltare una sinfonia, la casa è un po' "incasinata". Però, diciamo che ascolto ancora la musica che ho sempre amato, John Coltrane, Sonny Rollins, Wes Montgomery, Ornette Coleman, Herbie Hancock, Paul Bley, Bill Evans, tutti gli artisti che ho sempre amato e amo ancora. Mi piace anche sapere chi sono i nuovi e che genere fanno, i loro dischi. Mi piacciono molto Brad Mehldau, fantastico musicista dall'incredibile talento; mi piace l'E.s.t. (Esbjorn Svensson Trio) Trio, grande band europea. Si dice che il nuovo disco sia già destinato a diventare l'ennesima tua grande opera musicale. Dove trovi e quali sono le tue motivazioni dopo tutti questi anni? E' esattamente uguale agli inizi, suonare belle note e trovare il sound migliore, scoprire cose riguardo alla musica che abbiano un valore per poterle offrire agli altri così che le possano ascoltare. Il miglioramento è continuo, negli anni. Ora sono passati più di trenta anni da quando ho iniziato a fare dischi, quindi ho più tecnica per entrare nei dettagli. Mi sento come se fossi più incisivo nel proporre quello che voglio davvero suonare alla gente. Quanto ti senti un "maestro" e che implicazioni ha questo nella composizione della musica? Per me questa questione non esiste, non mi sento di dire "adesso sono arrivato, so fare ciò che voglio". Per me la musica è sempre stata una grande sfida e non mi concedo mai il lusso di trastullarmi nel successo. Mi confronto sempre con ciò che faccio in ogni momento. E credo che sia proprio questo che il jazz insegna. Puoi fare un concerto fantastico a Milano, ma il giorno seguente dovrai comunque suonare a Roma e allora non importerà quanto tu abbia suonato bene il giorno prima a Milano, dovrai dare tutto anche il giorno dopo. Questo ti mantiene nel "momento", e credo sia molto salutare. Non puoi mai dire "eccomi arrivato". E' ciò che fai, che conta. Cosa ne pensi delle incursioni della "nuova" elettronica all'interno del genere? Vi è un terreno molto, molto fertile nel jazz. Un potenziale molto interessante che va ancora totalmente scoperto. Ci sono delle sfaccettature che lo rendono un po' più complicato, le dinamiche o il tipo di scambio che la musica jazz richiede al musicista; quindi metterci in mezzo le macchine può sembrare un po' strano. Ma il potenziale inesplorato rimane enorme. Quest'estate hai suonato a Genova, terra che ha dato i natali a grandi musicisti, un nome su tutti Fabrizio De Andrè… Quanto ritieni importanti i luoghi come fonte d'ispirazione musicale? Una delle più forti emozioni della mia vita da musicista è che ho potuto suonare, e molto, in Italia, in ogni angolo del Paese, e sembra che ogni angolo abbia qualcosa di incredibilmente speciale e meraviglioso. Non penso vi sia altro posto al mondo cha abbia così tanta bellezza da offrire come l'Italia. La Liguria ha qualcosa di particolarmente meraviglioso, soprattutto sono le emozioni che la gente riesce a trasmetterti. Non so come mai, ma lì c'è forse uno dei pubblici migliori, perché ha la capacità di nutrire gli artisti che vi suonano.