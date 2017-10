Patti Smith all’Earth Day

In Italia per l'Earth Day i nostri microfoni Patti Smith ha detto: "Quando aiuto mia figlia mi ricordo di quando mia madre aiutava me. Mia madre mi ha insegnato molte cose. Anche se spesso discutevamo lei non smetteva di darmi i giusti suggerimenti: mi diceva di leggere, mi diceva cosa fare quando qualcuno è malato… e altre bellissime cose, spesso di natura pratica. È per questo che quando mi prendo cura di mia figlia mi viene in mente mia madre che si prendeva cura di me: in questo modo io sono sempre una madre e sempre una figlia. Quando diventi madre, quando hai un bambino, tutti gli altri figli diventano tuoi. Desideri che tutti i bambini siano protetti, che bevano acqua pulita, che si alimentino in modo corretto. Ripeto, non solo i tuoi figli, ma tutti. Vuoi che vivano in un ambiente pulito, sicuro, in armonia con la natura. In questo modo ciò che è necessario diviene importante non solo per un individuo e le sue connessioni più immediate, ma per tutto il mondo. Oggi la salvaguardia e il ripristino del nostro ambiente sono le questioni più urgenti. Tutto il resto è secondario. Voglio dire: ci sono molte cose importanti ma nulla è così vitale come il problema dell'ambiente perché esso è connesso con altre questioni rilevanti, come guerra, energia nucleare, scienza, avidità, industrie, rifiuti, materialismo… Il nostro ambiente è il centro di ogni cosa, perché madre natura è come dio, il cuore pulsante di tutto. Per questo è così importante". Dividerai il palco con Carmen Consoli… che cosa vi accomuna? "Beh posso dire che siamo entrambe al servizio della gente!"