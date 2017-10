Paura del contagio

Ci sentiamo completamente impotenti, non abbiamo alcuna possibilità di intervenire e questa impotenza genera, di nuovo, un accumulo di emozioni, suscitando paura. Ancora una volta, a combattere un virus conosciuto-sconosciuto. Conosciuto perchè con i virus siamo ormai abituati a convivere fin dalla nascita e sconosciuto perchè ci viene presentato come imprendibile e soprattutto perchè si propaga per via aerea e quindi ancora più subdolo e inafferrabile. Per fortuna il nostro sistema immunitario sa come difendersi, per ogni patogeno infatti esiste una quantità spaventosa di molecole diverse pronte a distruggerlo. Dato che disponiamo di questo sbarramento a volte senza saperlo, possiamo e dobbiamo farne un buon uso. Il nostro sistema immunitario subisce delle grandi variabili perchè è collegato con il sistema endocrino, con il sistema nervoso e soprattutto con la nostra psiche e quindi con tutte quelle sostanze che vengono prodotte dal nostro corpo in particolari stati d'animo. Si produce così un "terreno psicologico" adatto ad accettare la malattia che temiamo..la "disposizione mentale" fa da barriera al virus. Ci sono poi periodi particolare delle nostra vita nella quale sembriamo predisposti ad ammalarci più di ogni altro, periodi invece nei quali sentendoci in pace con noi stessi e mediamente felici, passiamo indenni attraversi raffreddori e influenze di chi ci sta intorno. Certo la prevenzione e importante e imprescindibile, ma lo sarebbe meno se mancasse questo nostro apporto mentale. Ricordiamoci che una mente "pulita" lavora meglio, é più selettiva ed è come un filtro che ci protegge, proprio come le mascherine dei cinesi! Se proprio ci sentiamo preoccupati e vogliamo in qualche modo proteggerci (forse più dalle notizie che dai virus) possiamo cominciare una cura depurativa che ci faccia sentire più puliti e quindi meno attaccabili dai virus. Rosi Coerezza