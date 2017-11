Pausa pranzo

Orrore! Orrore! Può questo essere un pranzo sano, buono e gratificante? No, di certo no! Questo stile di alimentazione è degradante, assolutamente dannoso per il nostro fisico, ma anche per la nostra psiche. E allora… Ecco una bellissima idea di Stefano Arturi: proporre ricette facili, veloci, flessibili, sane e gustose da preparare per le nostre pause pranzo. Passare al contrattacco e prepararsi da sé il proprio pranzo, o quella che i milanesi chiamano la "schiscetta". Oggi la "schiscetta" non è finalizzata al risparmio economico, ma al guadagno in salute e in benessere. Che bello poter mangiare un risotto preparato da noi, con i profumi speziati che ci conducono un po'ad oriente… oppure un'omelette condita con le erbe del nostro orto! Poter gustare ciò che abbiamo preparato con le nostre mani, in una bella giornata… al parco per esempio! E'tutta un'altra storia! Ci si sente subito meglio! Un'ottima idea, quella di Arturi. Per "schiscette" speciali, buone, sane e gustose... ma anche per aperitivi speciali da condividere con i nostri amici. Un libro consigliato a tutti coloro che vogliono prendersi cura di sé, dei propri gusti e delle proprie esigenze. A tutti coloro che vogliono volersi bene!