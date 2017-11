Pavimento in legno? Solo certificato, atossico e sostenibile

Un materiale naturale, caldo. Una risorsa rinnovabile, e praticamente infinita, se gestita con attenzione. È il legno che utilizza il Gruppo Margaritelli, quelli di Listone Giordano, nelle proprie lavorazioni. Non solo parquet, ma anche soluzioni per interni, barriere stradali e antirumore, fino ad arrivare alle traverse ferroviarie. Una vera e propria scelta non solo aziendale, ma di vita. Un legame secolare con foreste che affondano le proprie radici nel Medioevo. “La nostra storia nasce negli anni '60 nel cuore della Borgogna”, racconta Andrea Margaritelli, ultimo di una generazione legata alla lavorazione del legno. “Un mondo straordinario, un vera e propria cultura millenaria nella gestione forestale – continua – che risale addirittura al XII secolo”.