Pelle all’olio di oliva

Poche persone hanno la fortuna di avere una pelle naturalmente perfetta. L'inquinamento, lo stress, l'alimentazione errata e persino la luce del sole sono tutti pericoli per la nostra pelle. Meglio di tante cremine industriali è l'olio d'oliva, tassativamente extravergine biologico e spremuto a freddo. L'olio di oliva, per le sue elevate proprietà emollienti e ammorbidenti, è il protagonista nella cosmesi naturale dal tempo degli egizi ad oggi. Per millenni, prima dell'invenzione dei punti di sutura, veniva anche usato come cicatrizzante delle ferite da taglio. Recentemente, in Francia è stato scoperto che i grassi (trigliceridi) dell'olio di oliva sono gli stessi che formano il sebo della cute. Ecco perché l'olio di oliva è di grande aiuto per attenuare le antiestetiche macchie della psoriasi, per contrastare fenomeni d'invecchiamento e di desquamazione. Usato regolarmente nel massaggio regala una pelle luminosa dall'aspetto rilassato. Grazie poi alla presenza di acidi grassi, vitamine e minerali, l'olio di oliva è da sempre usato contro le scottature, pruriti, dermatosi, arrossamenti e per prevenire screpolature. Ottimo lubrificante e buon levigante, è molto usato anche nei massaggi anticellulite. L'olio di oliva, poi, è eccezionale contro la debolezza e la caduta dei capelli, perché riesce a nutrire in profondità il bulbo pilifero, mantenendolo in buone condizioni ed irrobustendolo. Recentemente l'impiego cosmetico dell'olio d'oliva ha avuto un forte sviluppo, i suoi principi attivi sono alla base di nuove linee di cosmetica naturale. Si trovano maschere di bellezza preparate con olio d'oliva e i suoi derivati servono per trattare ogni parte del corpo, non a caso, molti istituiti di bellezza si stanno "convertendo" alla cosmesi naturale, grazie alla "riscoperta" della validità e alla semplicità dell'olio d'oliva. Gabriele Bettoschi