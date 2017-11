Pelle luminosa con la riflessologia

Fino a circa venti anni fa, gran parte degli italiani non sapeva che massaggiando i piedi si poteva curare, combattere il dolore, rilassarsi e ritrovare anche forma fisica e bellezza. Chi accettava di farsi massaggiare lo faceva più per curiosità che per convinzione. Eppure, la storia da millenni ci tramanda il culto del lavaggio e del massaggio dei piedi: se ne parla in antichi papiri e anche nel Vangelo. Oggi, finalmente, non c'è più persona che non conosca direttamente o indirettamente la riflessologia, anche se sono ancora pochi quelli che lo usano per l'estetica. Attraverso una serie di pressioni esercitate su alcuni punti dei piedi è possibile fare un vero e proprio trattamento di bellezza della pelle, rendendola più riposata, più tonica e più luminosa. La riflessologia, agisce sui punti dei piedi che corrispondono agli organi responsabili direttamente o indirettamente dei disturbi cutanei.

Pelle spenta e grigiastra

Pelle arida

Pelle con acne

Unghie e i capelli