Pelle delicata?

È quanto sostengono gli esperti riuniti a Milano da Eucerin, un gruppo specializzato nella ricerca dermocosmetica. Secondo Enzo Berardesca, direttore della Dermatologia Clinica al San Gallicano di Roma il fenomeno che rende la pelle più delicata è da ricercarsi nell'alterazione della barriera cutanea, ovvero nella modificazione dello strato corneo che svolge in modo meno efficace la sua funzione di barriera contro tutto ciò che é presente nel mondo esterno (come pollini, inquinanti o cosmetici inadeguati al proprio tipo di pelle) che penetra così in misura maggiore. Viene tracciato l'identikit della persone con la pelle sensibile: frequentemente donna con cute e capelli chiari e predisposizione a dermatiti. L'incidenza delle dermatiti allergiche da cosmetici, in particolare, corrisponde al 20% di tutte le dermopatie. A scatenare le dermatiti allergiche sono innanzitutto profumi, eccipienti e conservanti. Attenzione quindi, dicono gli esperti, a ciò che ci si spalma sul viso e non solo, ma anche all'alcol ed ai cibi molto speziati. Questi, come anche le emozioni si leggono in volto alle persone dalla pelle sensibile.