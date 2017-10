Per avere il reato di tortura in Italia bisogna aspettare ancora

L’esame del disegno di legge per introdurre anche in Italia il reato di tortura è sospeso fino a data da destinarsi. La decisione arriva nei giorni del quindicesimo anniversario del G8 di Genova, quando - nel luglio 2001 - le forze dell’ordine commisero abusi nella caserma di Bolzaneto a danno delle persone arrestate ingiustamente mentre si trovavano nella scuola Diaz. Il fatto che in quei giorni si sia commesso un reato di tortura lo dicono sia la Corte europea dei diritti dell’uomo, sia i magistrati italiani che hanno seguito il caso. Senza contare le numerose testimonianze delle vittime. Ma nel 2001 non esisteva il reato di tortura, per cui non poteva essere contestato a nessuno dei poliziotti, carabinieri, agenti e medici penitenziari finiti sotto processo (concluso con 37 prescritti e sette condannati). Le cose non sarebbero cambiate nemmeno a quindici anni di distanza perché il reato di tortura, ancora, non c’è.

