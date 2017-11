Per affrontare con naturalezza il freddo…

Quando il freddo é alle porte, un aiuto concreto dalla natura Raffreddore Spruzzare il fazzoletto con qualche goccia di olio essenziale di eucalipto, per favorire la respirazione e combattere le infezioni. Frizionare con la stessa essenza il petto il naso. Utili anche lavanda, zenzero, pino, rosmarino, garofano, cannella, limone. Influenza L'olio essenziale di lavanda aiuta a riequilibrare l'organismo indebolito dalla febbre. Il suo effetto, calmante e tonificante al tempo stesso, esercita un'azione antidepressiva e stimolante delle difese immunitarie. Utilizzarlo diluito in acqua e vaporizzato nella stanza dove soggiorna il malato, aggiunto all'acqua del bagno (20 gocce) oppure, diluito in olio vegetale, per frizionare tutto il corpo. Prevenire A livello preventivo per aumentare le difese immunitarie è utile usare la tintura madre di Echinacea, nella dose di 10-15 gocce al giorno, da aumentare fino a 30 per tre volte al giorno in caso di malattia. Esistono in commercio anche preparati per bambini a base di echinacea, spesso in associazione alla propoli, altro valido antibiotico naturale facilmente reperibile in farmacia, e alla vitamina C da cercare negli agrumi, kiwi e ortaggi a foglia verde.