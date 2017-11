Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani

Il viaggio di un ragazzino. Interiore ed esteriore. Emil, tredici anni, arriva illegalmente a Torino con il padre. Un lungo viaggio, animato da speranze, illusioni e sogni li porta dalla loro città natale in Romania in Italia. Nel tragitto, per a facile, trovano riparo in un magazzino di fumetti ed è lì che nasce la passione del piccolo Emil: Tex Willer. Il fumetto che all'inizio il padre usa per ripararlo dal freddo diverrà il suo compagno, il suo eroe, il suo mito. Il suo exemplum per diventare uomo. Il padre verrà rimandato in Romania e un giovane architetto, ricco, esteta, ossessionato dalla bellezza e dall'armonia si prenderà cura di Emil. Dopo una lite con l'architetto, Emil decide di cercare il nonno Viorel, mai conosciuto, artista di strada, che gli scrive delle lettere divertenti invertendo le lettere centrali delle parole. E così inizia il viaggio di Emil, che dalla stazione Porta Nuova parte alla volta di Berlino con la nuova amica Asia, il suo cane Lufthansa e altri nuovi amici (e nemici). Da Berlino a Madrid, passando per la Francia. Sarà bello, vedrete, ritrovarvi nella Berlino Est con i personaggi, e poi passeggiare per il quartiere Lavapiès di Madrid, a Plaza del Sol, ad Atocha alla ricerca di nonno Viorel. Un libro sull'amore. L'amore filiale. L'amore per gli amici. L'amore di un uomo per il suo simile. Non è un mondo di squali. O meglio, non è del tutto così. Esistono persone buone, che si prendono cura di noi, che ci amano. Senza chiederci niente, in una scintilla di empatia, in un lampo di fiducia. Un libro sull'amore per la speranza che c'è dentro di noi, più o meno sopita, anche nei momenti più duri. L'amore per la lettura, per il viaggio. Ma soprattutto sull'amore per le parole, che domina tutti gli amori (la parola sbagliata può rovinare l'amore giusto). Le parole che Emil impara dai fumetti, dalla televisione, dal vocabolario. Quelle strampalate del nonno Viorel. Quelle intense e vibranti di emozioni del padre. Quelle brutte e indecorose dette all'architetto. Un racconto lieve, leggero, piacevole. Un bel libro. Una bella storia, una trama avvincente intessuta con uno stile semplice, fresco e leggero. Piacerà.