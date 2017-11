Martín von Hildebrand e il progetto Coama: per l’Amazzonia e le sue genti

Da trent'anni Martín von Hildebrand lavora per la salvaguardia della foresta pluviale tropicale, della diversità culturale e dei diritti delle popolazioni indigene nell'Amazonia colombiana. Ha vissuto nell'ambito delle loro comunità e ha svolto importanti ruoli governativi, come la direzione degli Affari Indigeni, a partire dalla quale ha partecipato in modo attivo allo sviluppo del convegno 169 della OIT sui diritti dei popoli indigeni e tribali, così come al riconoscimento dei diritti indigeni nell'ambito della Costituzione colombiana del 1991, in quanto direttore della Questione Indigena, su un area di 20 milioni di ettari di foresta amazzonica, equivalente all'area della Gran Bretagna. E' il fondatore di una piccola organizzazione non-governativa, Gaia Amazonas, e del programma Coama, attraverso le quali porta avanti la sua visione. Nel 1999 Coama ha ricevuto il premio Right Livelihood in Svezia - noto anche come il Premio Nobel Alternativo - per essere "uno degli esempi più avvincenti, nel mondo attuale, del contributo che i popoli nativi possono dare a un futuro sostenibile".

Martín von Hildebrand, in cosa consiste il progetto Coama?

Quale è il suo lavoro all'interno di Coama?

Per i prossimi dieci anni, ci proponiamo ...

Quali sono i rischi che le popolazioni dell'Amazzonia stanno correndo?

Quale contributo queste culture hanno da offrire al mondo occidentale?

Che cosa possiamo fare dall'occidente per aiutare le popolazioni indigene a vedere i loro diritti riconosciuti?

L'aver ricevuto il "Premio Nobel Alternativo" ha favorito la vostra attività?

Che cosa è per lei la felicità?