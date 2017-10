“Per ogni cosa c’è una app LifeGate Radio

Se "per ogni cosa c'è una app", era vitale l'arrivo di LifeGate Radio. La nuova applicazione, sviluppata da Saidmade e oggi alla sua prima versione (quindi con amplissimi margini di miglioramento), è gratuita e non comporta alcun abbonamento. Per scaricare la app LifeGate Radio. Andare su App Store™ di Apple (schiacciando questo tasto sul proprio iPhone™, iPad™ o iPod Touch™ con connessione Wi-Fi) Cercare "LifeGate Radio", fare tap sul tasto verde e scaricarla (il download avviene subito, in pochi secondi). E' gratis e non richiede alcun abbonamento. Si può anche scaricare da iTunes™ e poi attaccare al computer l'iPhone™, iPad™ o iPod Touch™ con il cavetto Usb e avviare la sincronizzazione. I punti di forza della app LifeGate Radio. - L'ascolto di LifeGate Radio in streaming ovunque con connessione telefonica o Wi-Fi - qualità digitale, senza i fruscii e disturbi delle trasmissioni radio analogiche in FM - flusso di titolo e autore delle canzoni in onda - si scaricano facilmente i podcast quotidiani delle trasmissioni e delle feature esclusive. E' uno strumento evoluto e comodo per ascoltare LifeGate Radio, in qualunque momento, ovunque ci si trovi. Un modo in più per avere la vostra radio preferita, musica di qualità e informazione sostenibile, a portata di mano.