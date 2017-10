Per piacere mangia

"Non si può pensare bene, né amare bene, né dormire bene se non si è pranzato bene". Virginia Woolf In un mondo dove tutti hanno poco tempo e lo stress impazza, dove ogni giorno arrivano notizie spaventose sulla qualità del cibo (mucca pazza, polli alla diossina, pesticidi a go-go...), dove bisogna essere belli e magri ad ogni costo, è naturale che si rischi di perdere il gusto per una delle esperienze più gratificanti della vita: mangiare. Tartassati da pubblicità fuorvianti, condizionati dalla moda e da ritmi di vita iperveloci, rischiamo di perdere di vista la valenza umana e culturale, oltre che edonistica, del cibo. L'atto del mangiare, come ogni esperienza umana, ci coinvolge a tutti i livelli, in un mosaico percettivo ed esperienziale in cui tutti i sistemi (digestivo, nervoso, immunitario) interagiscono fra loro; il cibo ci influenza non solo con i suoi componenti chimici, ma anche per il modo in cui lo consumiamo. Un'arrabbiatura può far aumentare l'acidità gastrica o interferire con il flusso biliare (avete per caso un temperamento "bilioso"?), l'angoscia e il senso di colpa possono favorire la stitichezza, una carenza affettiva può scatenare un'incontenibile fame di cioccolato (ricco di sostanze che migliorano l'umore), così come innamorarsi può aiutare a dimagrire (le endorfine attenuano la fame). E allora come la mettiamo? Fatevelo dire da una che il cibo lo ama alla follia: mangiare bene e con piacere si può! Per cominciare, potremmo riappropriarci del cibo come esperienza globale, senza relegarlo nella categoria degli "optionals" della nostra giornata. Come insegna la medicina ayurvedica, mangiare richiede attenzione, e si dovrebbero seguire alcune semplici regole, come ad esempio mangiare in un ambiente piacevole e tranquillo, non parlare di lavoro mentre si mangia, non avere fretta di finire tutto subito, non mangiare troppo, scegliere alimenti stuzzicanti tanto nel gusto che nell'aspetto. Se poi i vostri ritmi di vita ve lo impediscono (il bar vicino all'ufficio serve solo tramezzini di plastica e panini confezionati), provate a dedicare 5 minuti al giorno alla preparazione di uno dei panini che vi proponiamo nella rubrica dedicata alle ricette, o concentratevi sui pasti a casa; un pasto cucinato con cura, colorato, preparato con ingredienti biologici naturalmente gustosi e profumati, trasmette fiducia in quello che si mangia, induce un atteggiamento positivo verso il cibo e, oltre a favorire la digestione, aiuta a fare del mangiare un vero e proprio piacere, un viaggio umano e interiore profondo e appassionato. Francesca Marotta