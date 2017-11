Le dodici leggi della bellezza sostenibile

100 giorni. Tanto è durato il mio viaggio nei meandri oscuri della scienza della bellezza. La promessa, fattami da Bruno Mandalari, un medico dermatologo innamorato del suo mestiere, era degna di nota: intervenire in modo naturale sulle mie rughe e sulle mie imperfezioni, per regalarmi un aspetto migliore e uno stile di vita più armonico, più rispettoso. E più sano, ovviamente. Il libro racconta la storia di ciò che ho scoperto: ovvero di come sia possibile un approccio 'sostenibile' alla propria bellezza. Unico, personale, distintivo, perché le nostre vite lo sono. Quindi basta con gli stereotipi, con i trattamenti standardizzati, con le labbra a cuscinetto, i seni pop up, le diete buone per tutte. Niente botox, per intenderci. Queste le dodici leggi della bellezza così intesa. Prima legge della bellezza sostenibile. La bellezza, dopo gli anta, è fatta di storia e di empatia. Anche se qualche aiutino non guasta. Seconda legge della bellezza sostenibile Sorridi, le rughe si distendono. E la vita si allunga. Terza legge della bellezza sostenibile Essere in forma significa essere in armonia. Quarta legge della bellezza sostenibile C'è una bellezza nelle vite piene illuminate dalla luce del tramonto. Quinta legge della bellezza sostenibile Invecchiare bene significa poter conservare la possibilità di amare e di ragionare. Sesta legge della bellezza sostenibile Ritocchi su ritocchi ammazzano il capolavoro, lo sapevano anche gli artisti del Rinascimento. Settima legge della bellezza sostenibile Essere belle aiuta a vivere meglio. Ma l'autostima andrebbe ricercata altrove. Ottava legge della bellezza sostenibile Il sentiero deve essere percorribile. Nona legge della bellezza sostenibile Ogni individuo è il risultato della sua storia. Perché la vogliamo cancellare? Decima legge della bellezza sostenibile Mangia con misura. Il cibo è una questione sentimentale, prima che alimentare. Undicesima legge della bellezza sostenibile Le ragazze sono tutte belle. Quindi è inutile infliggersi pene inutili. La stessa regola, quella delle pene inutili, vale per le signore dopo gli anta. Dodicesima e ultima legge della bellezza sostenibile Tutti nel mondo riconoscono il bello come bello. In questo modo si ammette il brutto? La nuova bellezza parla di cure e terapie modulate su misura, per consentire a ciascuna di noi di vivere in armonia con la propria storia, le proprie radici e i propri bisogni. Un modo gentile e compatibile con te stessa, con il tuo ambiente e con la tua storia, per migliorare ciò che le cattive abitudini e il tempo hanno deteriorato. Questa nuova etica della bellezza, che racconta di un passato e di una storia, è l'esatto contrario della ossessione per un'estetica impersonale e plastificata, che cancella la memoria. E cancellando la memoria, in ultima analisi, resetta il valore dell'esperienza e lo spessore del ricordo, i soli capaci di regalare identità e umanità. La bellezza sostenibile è: • l'espressione delle potenzialità di ciascuno • la personalizzazione dei trattamenti • lo sviluppo armonico, e coerente con l'età, di ciò che siamo da sempre E si mantiene con: • un corretto stile di vita • l'apporto di principi attivi: vitamine ed enzimi • metodiche diverse, mai invasive.