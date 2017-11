Donne: “Perché io no?”

"Perché io no?". Quante volte capita di dirselo e di dirlo. In generale quando ci si fa questa domanda ci si trova in una situazione di frustrazione che fa sentire soli, isolati, si è davanti a un confronto che non si riesce a reggere né ad accettare. In particolare in questo libro a farsi questa domanda sono delle donne che hanno lottato per diventare madri, visto che "in Italia una coppia su cinque è infertile (c'è chi dice una su quattro) e ogni anno circa 60.000 nuove coppie chiedono aiuto alla scienza. Dati simili si rilevano in tutti gli altri Paesi, tant'è vero che l'Organizzazione Mondiale della Sanità considera infertilità e sterilità dei problemi universali, parte di un'effettiva emergenza sanitaria". In queste pagine la scrittrice e giornalista Nicoletta Sipos ha raccolto sotto forma di romanzo storie di donne, delle loro difficoltà delle loro emozioni nel percorso per avere un figlio. Tra loro c'è chi ce l'ha fatta, ma c'è anche chi ha dovuto desistere: in ogni caso raccontando le loro esperienze hanno scoperto di non essere delle piccole isole, ognuna chiusa nel proprio inesprimibile dolore, ma di essere unite, forti di una sensibilità coraggiosa, che hanno voluto condividere. A corredo del romanzo ci sono alcune interviste a specialisti del settore, che aiutano a farsi un'idea completa sul tema infertilità e fecondazione assistita: tra questi contributi ci sono quelli della presidente di cercounbimbo.net, del presidente del comitato Verità e vita che offre il punto di vista della Chiesa cattolica, dell'avvocato che ha vinto cause delle coppie infertili, dell'omeopata, dei ginecologi. Non si tratta solo di una lettura per donne che vogliono diventare madri, o per chi mamma lo è già: queste pagine sono intrise di emozioni fortissime, e regaleranno ad ogni lettore (certo, anche ai signori maschietti) degli spunti di riflessione e di discussione su temi delicati, ma quanto mai attuali, come l'infertilità e la fecondazione assistita. Questo libro non si esaurisce in se stesso, ma prosegue idealmente e quotidianamente nel forum che si trova nel sito dell'autrice www.nicolettasipos.it e nella pagina Facebook Perché io no spazi di confronto, di ascolto e condivisione.