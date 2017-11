Perdere… senza perdersi

Quale esistenza non vive piccole e grandi perdite, piccoli e grandi distacchi? Da persone amate, da oggetti cari, dal proprio lavoro, ma anche dal paese di nascita, dalla casa a cui eravamo affezionati... sono eventi abbastanza comuni. E c'è di più: il distacco non è solo perdere qualcuno o qualcosa, è anche perdere un proprio modo di essere. L'esperienza del crescere, ma anche quella d'invecchiare: il corpo che si trasforma... non è forse un distacco da un modo d'essere, da un'immagine di sé? Sono emozioni ed esperienze comuni a tutti noi che ci riportano al più vasto tema del cambiamento, della trasformazione che è poi il tema della vita: luoghi, relazioni, rapporti, ruoli sociali mutano, come cambiamo noi stessi insieme al nostro corpo e al nostro modo di pensare, di percepire, di sentire. La vita è tutta sostanzialmente un processo di cambiamento, un percorso del divenire, un aggiustamento consapevole di come siamo fatti: creare armonia dentro di sé, sintesi nella definizione di Roberto Assagioli, psichiatra e fondatore della psicosintesi. E questo cambiamento comporta tanto la speranza della trasformazione quanto il timore della perdita. Dobbiamo allora evitare i distacchi? Impossibile. Neutralizzarli in modo da anestetizzarci e non sentire più a, né nell'animo né nel corpo? Oppure ancora cristallizzarci, immobilizzarci nella sofferenza, solo per il fatto che la continuità, persino se dolorosa, ci dà un senso d'identità? La psicosintesi propone esattamente il contrario: nessuna anestesia, nessuna chiusura ai sentimenti, tanto meno a quelli pesanti. Queste emozioni purtroppo non sono rare, ma sono emozioni da condividere: solo così, pur essendo dolorose, non sono distruttive. Non è il dolore che ci distrugge dentro, ma l'isolamento, la chiusura. Il dolore allora si può, si deve condividere e prima di tutto con noi stessi: come? Semplicemente permettendoci di provarlo. Fermiamoci, concediamoci tempo, lasciamolo parlare questo nostro dolore... e se le parole si esprimeranno in pianto, ascoltiamolo ma facciamolo con affetto: questo di oggi forse richiamerà lacrime più antiche che non ci eravamo permessi di provare, alle quali non avevamo concesso sfogo, espressione perché non potevamo concedercela. "Simile a pianta che non ha più fiori, ormai tronco, posso contorcermi. Salice piangente." E' il sentimento doloroso di una poetessa giapponese del '600, scritto dopo la scomparsa di tutti i suoi familiari... ma lei ha potuto permetterselo, ha potuto contorcersi, sostare nel suo dolore! Il dolore espresso, anche poeticamente, non distrugge, non lacera. Scrivere, parlare, raccontare... raccontarsi agli altri: a qualcuno che ci ascolti, che ci stringa una mano, che ci accompagni nella sofferenza, che condivida i nostri sentimenti. E' la chiusura, il non parlare a scavare un abisso tra sé e se stessi, tra sé e l'Altro, per il credente tra sé e Dio o qualsiasi forma di trascendenza. Parlare, al contrario, fa rientrare nel relativo. E quello che era un dolore assoluto, che c'invadeva totalmente, diventa relativo proprio perché, raccontandoci all'Altro, entrando in relazione scopriamo che accanto all'emozione dolorosa c'è il conforto, la simpatia, la tenerezza, l'empatia, la comprensione, la commozione. E con la commozione riemerge il ricordo delle persone amate, dei momenti belli. L'animo si solleva, si eleva. Per Assagioli come per Buber noi siamo esseri di relazione, non siamo esseri soli: non esiste l'io se non esiste il tu. Solo se siamo in relazione siamo noi stessi, siamo sulla strada dell'essere umano, siamo nella direzione del cuore: quell'intenzione profonda, quella consapevolezza nel vivere per cui ogni azione, ogni gesto, ogni incontro, ogni cosa che ci circonda racchiude e imprigiona in sé preziose scintille che noi siamo in grado di liberare. Anna Condemi Tratto da una conferenza del Dott. Enzo Liguori, direttore del Centro di Milano dell'Istituto di Psicosintesi - milano@psicosintesi.it