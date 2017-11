Personaggio Ambiente 2010. I risultati

LifeGate, con il suo fondatore Marco Roveda, è sul podio del sondaggio Personaggio Ambiente al fianco di Angelo Vassallo, l'ex sindaco di Pollica assassinato dalla camorra lo scorso settembre, e di Milena Gabanelli, conduttrice della trasmissione d'inchiesta di Rai 3: Report. Il voto però non è stato scontato. LifeGate è rimasta in testa per diversi giorni e solo un colpo di coda dell'ultim'ora ha rimescolato le carte. Al primo posto si è posizionato Angelo Vassallo risultando la persona che nel 2010 si è contraddistinta per aver influenzato comportamenti e politiche sostenibili nel nostro paese. Il sondaggio, nato con l'obiettivo di dare voce a quella parte di opinione pubblica che ha a cuore le tematiche ambientali, ha coinvolto giornalisti delle maggiori testate nazionali, blogger del mondo dell'ecologia e 2893 persone che hanno partecipato esprimendo il loro voto sul sito www.personaggioambiente.it. Vogliamo ringraziare l'intera community di LifeGate (lettori del portale, ascoltatori di LifeGate Radio e amici dei social network) per l'entusiasmo con cui ha aderito all'iniziativa e lottato fino all'ultimo click. Ancora una volta ci avete dimostrato quanto è importante investire in consapevolezza.