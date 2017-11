Perù, paese dai mille volti

Un Paese grande quanto quattro volte l'Italia che può vantare una vegetazione straordinariamente ricca accostata a ciò che rimane di un pezzo di storia glorioso e prosperoso. La Sierra Andina, che attraversa il Perù da Nord a Sud con vette oltre i 6000 metri di altezza, divide l'arida zona costiera dall'umida Selva e questo permette di ospitare specie animali di tutti i tipi e molto diverse tra loro. I boa, i caimani, i numerosi uccelli e le scimmie della foresta amazzonica si contrappongono ai grandi mammiferi marini come le balene e le foche della costa, senza tralasciare i lama e i condor della regione della Cordigliera. La cui lana è nota in tutto il globo. Un tempo, secondo la mitologia Inca il centro cardinale delle terre emerse, dove confluiscono il mondo superiore e il mondo degli inferi si trovava a Cuzco, il cui nome, in lingua quechua, sta per "ombelico del mondo". Oggi è invece punto di arrivo per chi vuole apprezzare una delle più preziose meraviglie della terra, tra le mete più sognate e ambite da tutti i viaggiatori. La città, situata a 3399 metri sul livello del mare, conta oltre 300.000 abitanti, ed è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1983. La Plaza de Armas e la cattedrale sono molto belle così come il quartiere Barrio de San Blas sede di un mercatino di articoli di artigianato. Poco lontano da Cuzco sorge Sacsayhuaman, una rovina il cui disegno fu progettato a forma di testa di puma, animale sacro agli Incas. Il grandioso complesso è costruito con enormi massi di pietra, connessi con grande precisione, talmente grande che, ancora oggi, ci si stupisce come sia stato possibile elaborare uno stile architettonico così complesso già sette secoli fa. Qui, il 24 Giugno, si celebra la cerimonia religiosa incaica Inti Raimi in onore di Inti il "dio sole". Siamo solo all'inizio: situata a circa 2400 metri sul livello del mare nella valle dell'Urubamba, sorge la città perduta di Machu Picchu, raggiungibile con un trenino o, per i più avventurosi anche a piedi lungo il "camino Inca". Riscoperto nel 1911 dal mitico e mitizzato Hiram Bingham, questo luogo sacro è un punto di passaggio obbligato per i visitatori che si recano qui per contemplarne le splendide mura in stile incaico su cui domina la vetta del monte Wayna Picchu (la "vetta giovane"), da qui è possibile ammirare uno straordinario paesaggio che ha pochi eguali al mondo. Visto il tardivo rinvenimento, il sito archeologico era sconosciuto ai colonizzatori e si è conservato magnificamente intatto da ogni tentativo di deturpamento. La fortezza di Ollantaytambo, situata a 75 km a nord-est di Cuzco, è un'interessante costruzione testimone della resistenza degli Inca ai conquistadores spagnoli, che, attratti dalle risorse minerarie del paese, sono diventati tristemente famosi per tutte le vicende discutibili legate alla "conquista". Più a Ovest, verso la costa del Pacifico vi è la traccia, arrivata fino a noi grazie alla particolare aridità della regione, di una civiltà preincaica, i Nazca. Non si tratta di costruzioni o di rovine bensì di geoglifi, segni sul terreno, perfettamente conservati e lunghi anche chilometri, essi rappresentano animali (ad esempio colibrì) e immagini di culto; c'è perfino chi sostiene che qui vi sia la prova della presenza degli alieni. Sicuramente come una civiltà antica, come quella Nazca, abbia potuto disegnare queste linee enormi e perfette rimane ancora un mistero. Oggi oltre trenta figure sono osservabili da un areoplanino. Più a Sud c'è Arequipa, una cittadina coloniale situata sulle rive del fiume Chili e sovrastata dal vulcano El Misti. È conosciuta come "La ciudad blanca" ovvero la città bianca, a causa del colore della pietra utilizzata per costruire gli edifici principali del suo centro storico. Importante è il Monastero di Santa Catalina, ordine di suore di clausura originario di Siena, uno dei più grandi monasteri al mondo e l'unico con una cittadella propria. La capitale Lima, con I suoi 8 milioni di abitanti, è il vivace centro economico e amministrativo del Paese continuamente ricoperta da nubi d'umidità. Qui e in molte altre città si possono apprezzare le architetture coloniali spagnole segno della conquista e civilizzazione europea tra cui la bellissima Plaza Mayor; caratteristico e imperdibile è anche il Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera che contiene reperti provenienti da tutto il Perù, tra cui oggetti in metalli preziosi sfuggiti al saccheggio dei conquistadores e dei tombaroli, e che oggi possono farci capire quanto gli Incas erano esperti nella lavorazione dell'oro. Paese la cui la ricchezza storica e culturale è accostata alla straordinaria bellezza naturale, il Perù è la meta ideale per i viaggiatori di tutto il mondo. DA NON PERDERE Il lago Titicaca occupa un'area di 8562 km², circa quanto l'Umbria, ed è situato tra la Bolivia e il Perù, a 3812 metri sopra il livello del mare, e per questo è il lago navigabile più alto al mondo. Il Lago, data la purezza dell'acqua, è particolarmente trasparente e la qualità della luce è eccezionale, questo fa del Titicaca uno di più bei bacini idrici al mondo. Date le dimensioni, lo sguardo si perde nell'orizzonte mentre cerca di cogliere la riva opposta. È anche possibile navigare in barca fino alla bella Isola di Taquile dove abitano indos di cultura aymara o più semplicemente visitare le isole galleggianti, piattaforme costruite con le canne intrecciate di Totora ed attualmente popolate da 2000 persone che vivono e dormono qui tutto l'anno. BUONO A SAPERSI Il fuso orario del Perù è sei ore in meno rispetto a quello italiano quando in entrambi paesi vige l'ora solare. La moneta ufficiale è il Nuovo Sol e la lingua comunemente utilizzata è lo spagnolo che è parlato ovunque, le altre lingue ufficiali sono il quechua e l'aymara. Data la grande varietà di climi l'abbigliamento consigliato a strati consente di adeguare il grado di copertura corporea alle diverse situazioni ambientali. Il passaporto deve avere almeno sei mesi di validità residua. COSA CI PIACE La Catedral che si affaccia sulla Plaza Mayor a Lima nelle vicinanze del Palcio del Gobierno. È una maestosa cattedrale in stile coloniale barocco costruita nel 1535 e completata nel 1898. Questo è il luogo dove riposano i resti del conquistador Francisco Pizarro. Le piramidi Moche sono testimonianza della civiltà omonima che ha popolato la zona desertica della costa settentrionale del Perù. I templi piramidali, le fortificazioni e le opere di irrigazione testimoniano l'alto livello di sviluppo raggiunto da questa civiltà precolombiana. La foresta amazzonica è situata nella parte nord-orientale del paese, ed è proprio qui che si origina il celeberrimo Rio delle Amazzoni. Questo ecosistema intatto è favoloso, non esiste altro posto al mondo che possa vantare un così elevato numero di specie animali e vegetali. Pisco è una città del Perù centro-meridionale importante come centro vitivinicolo. La cittadina dà il nome al liquore nazionale peruviano nato qui nel XVI secolo. Oggi il pisco è utilizzato per la preparazione di cocktail diffusi in tutto il Sud America. A cura di Andrea Curtabbi e Bruno Gaddi