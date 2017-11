Peter Blake

All'indomani della vittoria di Black Magic nell'edizione della Coppa America 2000 sir Peter Blake, timido re degli oceani, tra i più grandi velisti di tutti i tempi, ha annunciato il ritiro dalle grandi competizioni sportive per raccogliere l'ennesima sfida, questa volta la più importante e ambiziosa della sua vita: dedicarsi alla salvaguardia dell'ambiente, condurre battaglie contro chi inquina gli oceani e chi saccheggia e non rispetta il mare. Muovere la coscienza collettiva sulla natura in pericolo. Da sempre convinto sostenitore del movimento ecologista - il suo slogan era "senza acqua non c'è vita" - ha partecipato alla sua prima spedizione nel 1998, salendo al timone della Cousteau, la società che il celebre comandante francese aveva creato prima di morire. Una prova difficile che Blake aveva portato a termine con successo e passione. Dopo i festeggiamenti della Coppa America 2000 Blake è salpato per la missione ecologico-scientifica battezzata Blakexpedition, per proseguire il lavoro già avviato da Cousteau, il Grande Vecchio dell'ecologia. Per cinque anni, a bordo della Seamaster, uno shooner in acciaio di 36 metri dotato di sofisticati sistemi di comunicazione satellitare, rompighiaccio, derive mobili e timoni retrattili, Blake e il suo equipaggio avrebbero dovuto monitorare lo stato di salute degli oceani e dei maggiori corsi fluviali del pianeta, registrare le situazioni di degrado e poi sviluppare interventi mirati. E dall'Antartide, spingendosi più a sud di qualunque altra barca sia mai riuscita a fare, aveva inviato i primi dati per a confortanti sullo stato di salute del continente bianco. Quindi la Blakexspedition avrebbe dovuto toccare alcuni punti caldi del pianeta a rischio ambientale. E' stato mentre risaliva il rio delle Amazzoni, che insieme all'Antartide Blake considerava uno dei termometri più importanti per capire quello che sta accadendo nel nostro pianeta, che il navigatore-scienziato ha trovato la morte, a soli 53 anni, assassinato da una banda di pirati mentre era a bordo del Seamaster nel porto di Macapà, nello stato di Amapa. Blake amava ripetere "Quando ho iniziato a navigare ogni giorno vedevo albatros giganti e stormi di uccelli marini , oggi è una fortuna se si riesce ad avvistarne uno in una settimana. Perché tutto questo ? ". Una domanda che nasconde il dolore profondo di uomo che ha sempre vissuto in piena libertà sulla cresta delle onde. Maurizio Torretti