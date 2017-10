Piaggio Mp3 ibrido

Fa 60 chilometri con un litro di benzina, ma può funzionare anche solo in modalità elettrica. Sarà in vendita a ottobre al prezzo di circa 9000 euro Lo scooter ibrido è realtà Piaggio lancia l'Mp3 del futuro di VINCENZO BORGOMEO BLOG, comprereste uno scooter così? FOTO: la presentazione a Berlusconi FOTO: il nuovo Mp3 Hybrid L'attesa è finita: oggi la Piaggio ha presentato in anteprima mondiale "uno scooter ibrido destinato a rivoluzionare il settore della mobilità urbana", come spiegano con orgoglio a Pontedera. Lo scenario della presentazione? Il più nobile possibile: Palazzo Chigi. Tanta 'grandeur' si spiega con il fatto che questo non è semplicemente uno scooter con due motori, ma, come spiegano sempre alla Piaggio "un nuovo avanzatissimo veicolo che integra la tradizionale propulsione termica a basso impatto ambientale con la motorizzazione elettrica a emissioni zero, sommando i vantaggi dei due motori". Toni trionfalistici a parte, effettivamente le novità sono tante. E riescono a regalare all'Mp3 Hybrid alcuni record interessanti, soprattutto in questo periodo: abbattere di oltre il 50% (rispetto alla media degli scooter a benzina) sia il consumo di benzina che le emissioni di anidride carbonica. Oltre al presidente del consiglio Silvio Berlusconi oggi ad ammirare il nuovo scooter Piaggio erano presenti anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giulio Tremonti, il Ministro allo Sviluppo Economico Claudio Scajola, e il Ministro all'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare Stefania Prestigiacomo. E a presentarlo, oltre a Roberto Colaninno, sono arrivati a Roma il Consigliere di Amministrazione Michele Colaninno, il Direttore Generale Finance Michele Pallottini, il Direttore Generale Operations Daniele Bandiera, il Direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali Francesco Delzio, il Direttore Commerciale Emea 2 Ruote Stefano Sterpone, il Direttore Sviluppo Prodotto e Racing Leo Francesco Mercanti e il Direttore Divisione Veicoli Commerciali Franco Fenoglio. Un gruppo di manager impressionante perché il Piaggio Mp3 Hybrid è un vero concentrato di idee. Infilate, come se non bastasse, su un veicolo già di per sè innovativo grazie alle sue tre ruote. Quando a Pontedera prima ci raccontavano infatti che qui non si è trattato di accoppiare due motori (benzina ed elettrico), avevano ragione: l'Mp3 Hybrid ha la cosiddetta propulsione ibrida di tipo "parallelo" in cui i due motori, elettrico e a scoppio, sono integrati tra loro meccanicamente ed elettronicamente e risultano in grado di fornire simultaneamente potenza alla ruota, dando luogo a una sinergia vincente. Un mix magico capace di altre stranezze: quando serve 'sparare' una bella partenza da fermo, il motore elettrico entra in azione e supporta il propulsore termico, fornendo prestazioni superiori fino all'85% che offrono al veicolo prontezza ed efficacia nei primi metri, cioè proprio quando serve nella guida cittadina. E quando si tratta di risparmiare si esagera: la Piaggio dichiara consumi fino a 60 km/l, contro una percorrenza media di 26 km/l degli scooter a benzina di media cilindrata - e delle emissioni di CO2, che scendono a soli 40 g/km contro i 90g/km di media dei tradizionali scooter termici (i valori dell'Mp3 Hybrid sono calcolati su un utilizzo al 65% della modalità ibrida e al 35% di quella elettrica). Basta per gridare al miracolo? Molto dipenderà dal prezzo: qui si parla di 9000 euro, non certo pochi. Ma questo Mp3 - va detto - regala anche la possibilità di scegliere (con un pulsante) il funzionamento ibrido, solo elettrico (utile nei centri storici) o quello termico per ricaricare le batterie mentre si percorrono zone aperte al normale traffico. Non solo: si può anche fare il pieno a una normale rete elettrica in 3 ore, grazie alla tecnologia plug in, con il caricabatterie integrato nell'elettronica di bordo. Così facendo si riducono le spese di esercizio, visto il costo inferiore dell'energia elettrica rispetto a quello della benzina. Tutte queste diavolerie però sono invisibili: neanche Colaninno riuscirebbe a distinguere un Mp3 Hybrid da uno normale. Batterie, sistema di trazione, computer, cavi e cavetti: tutte cose nascoste sotto la carrozzeria. E lo scooter conserva così la sua classica immagine.