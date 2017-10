Piano Nazionale di Metanizzazione

Piano Nazionale di Metanizzazione. Fino ad oggi le misure per contenere l'inquinamento urbano promosse dalle amministrazioni locali sono state prevalentemente di tipo "restrittivo", con politiche di regolazione come la chiusura e la limitazione del traffico. Solo ultimamente si è cercato di avere effetti più efficaci tramite il rinnovo del parco circolante e quindi con veicoli più moderni e puliti. In quest'ottica un grande contributo può venire da misure incentivanti al ricorso del metano che in ambito urbano porterebbe una significativa riduzione dell'inquinamento da polveri fini grazie a una tecnologia collaudata e affidabile. Sulla base di queste premesse il Governo ha firmato con Fiat e l'Unione Petrolifera un "Accordo di Programma" per la realizzazione di un Piano Nazionale di Metanizzazione del Trasporto Urbano focalizzato nel breve e medio periodo (2002-2005) sulle maggiori Città italiane individuate sulla base del DM Ministero dell'Ambiente 25/11/94 relativo alle città prioritarie per il miglioramento della qualità dell'aria. Il Piano ha come obiettivo la creazione di una massa critica, mediante un intervento congiunto del pubblico e del privato, che possa favorire il decollo del mercato del metano per autotrazione su scala nazionale. Nell'ambito del Programma il Governo si impegna a mettere a disposizione delle Città che realizzino piani di attuazione coerenti con l'Accordo di Programma, risorse finanziarie per incentivare la realizzazione dei distributori e per incentivare il passaggio alle trazioni a metano. Fiat si impegna ad ampliare subito l'offerta dei veicoli a metano e sul fronte della ricerca a sviluppare prodotti a minimo impatto ambientale con sistemi di trazione alternativa quali l'ibrido e l'idrogeno. L'Unione Petrolifera invece si impegna a promuovere presso i propri associati l'adesione ai piani di attuazione delle Città e nella diffusione dei distributori, il cui ridotto numero oggi è il vero impedimento all'utilizzo di questa tecnologia, passando nelle 21 Città dagli attuali 118 distributori ai 266 previsti per la fine del 2005 (e oltre 600 in tutta la penisola). L'"Accordo di Programma" è entrato nella sua fase attuativa il 7 maggio 2002, quando quattro delle Città interessate dal Piano d'Azione, Bologna, Padova, Palermo e Torino, si sono costituite in una Convenzione per pianificare una crescita organica della rete infrastrutturale e della diffusione dei veicoli a metano. Oggi aderiscono alla Convenzione anche Roma, Firenze, Reggio Emilia e le altre Città stanno avviando il processo di adesione al Progetto Metano. Tomaso Scotti