Piante antireumatiche

Con il freddo le persone affette da dolori articolari, lombalgie e sciatalgie avvertono maggiormente dolore e rigidità muscolare. Le piante antireumatiche, sia per via interna che esterna, esercitano un'azione lenta ma efficace, e soprattutto priva degli ormai noti effetti collaterali dei farmaci antinfiammatori. Artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbes) È una pianta originaria del deserto del Kalahari, scoperta all'inizio del '900. I suoi principi attivi, gli iridoidi, le conferiscono proprietà antinfiammatorie e analgesiche. La si può assumere in infuso, preferibilmente prima dei pasti. Il suo sapore amarognolo fa orientare il consumatore verso capsule o gocce. Si trova anche in pomata, spesso unito al capsico, con la quale è utile effettuare dei massaggi, meglio se prolungati fino a totale assorbimento del prodotto, nella parte dolorante. Salice bianco (Salix alba) Conosciuto fin dai tempi di Dioscoride, è la pianta da cui il tedesco Hoffmann ricavò l'aspirina direttamente da uno dei suoi principi attivi: l'acido acetilsalicilico. A differenza del suo derivato sintetico, il salice ha il vantaggio di non essere irritante per lo stomaco. Allevia in particolare i dolori reumatici e muscolari tipici dell'influenza e i disturbi procurati dalla gotta. Lo si consuma in infuso oppure lo si può acquistare in erboristeria e farmacia sottoforma di compresse o tintura madre, da solo o associato ad esempio all'artiglio. Rosmarino (Rosmarinus officinalis) Componente fondamentale dell'Acqua della Regina d'Ungheria, con cui la sovrana nel 1300 alleviò i dolori reumatici e ritrovò la giovinezza, il rosmarino deve al suo olio essenziale la fama conquistata. I bagni con l'infuso concentrato (circa 100 grammi in un litro d'acqua) oltre all'azione disinfiammante sono tonici e stimolanti, consigliati nell'ipotensione e nella stanchezza cronica. Anna Paioncini