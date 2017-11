Le Piante nell’attività sportiva, un valido aiuto

Tra le attività benefiche per la salute dell'uomo l'attività sportiva merita un posto d'eccezione, specie se praticato in ambienti sani e lontani da inutili competizioni. Le piante medicinali possono fornire un utile sostegno al rendimento dell'attività scelta, senza creare quello che non c'è, come certi farmaci usati nel doping, ma semmai migliorando le qualità già esistenti nell'atleta. Le piante da utilizzare possono essere:

Cardo mariano : detossica l'organismo e regola il sistema neurovegetativo deputato al controllo del tono dei vasi sanguigni

: detossica l'organismo e regola il sistema neurovegetativo deputato al controllo del tono dei vasi sanguigni Eleuterococco : pianta adattogena per eccellenza, stimola le difese immunitarie in caso di sport all'aperto, come calcio, sci, corsa campestre

: pianta adattogena per eccellenza, stimola le difese immunitarie in caso di sport all'aperto, come calcio, sci, corsa campestre Guaranà : è un tonico ricco di metilxantine che, a differenza di tè e caffè, vengono assimilate gradualmente e per lungo tempo dall'organismo

: è un tonico ricco di metilxantine che, a differenza di tè e caffè, vengono assimilate gradualmente e per lungo tempo dall'organismo Ginko biloba : alla sua azione antiossidante unisce una netta incidenza sul circolo sanguigno, in particolar modo del distretto cerebrale, favorendo la concentrazione

: alla sua azione antiossidante unisce una netta incidenza sul circolo sanguigno, in particolar modo del distretto cerebrale, favorendo la concentrazione Melissa: è utile in caso di gare per tenere a bada l'ansia, favorire la distensione dell'apparato digerente, senza far perdere la lucidità