I migliori piatti della cucina brasiliana

Come spesso succede, è la storia ad aver plasmato la cultura alimentare del Paese, miscelando gusti e ingredienti così differenti fra loro: nelle famiglie dei conquistatori vivevano fianco a fianco mariti portoghesi, mogli indie e personale di cucina di origine africana. Ancora oggi le cuoche africane sono molto apprezzate in Brasile, a conferma del proverbio locale "più la cuoca ha la pelle nera e più il mangiare sarà eccellente". Alla base della cucina brasiliana ci sono riso e fagioli. I due ingredienti sono presenti ogni giorno sulla tavola, che è sempre costituita da un piatto unico ("trivial" o "prato feito") arricchito con porzioni di altre pietanze tipiche, come ad esempio carne o pesce alla griglia con contorno di verdure (zucca, zucchine, cavolfiori e gombo- un baccello verde leggermente vischioso paragonabile ai nostri fagiolini verdi-). Altro elemento caratteristico della cucina brasiliana è la manioca, cucinata o ridotta in farina.

Foto © http://goodthingsmagazine.com/

Foto © http://www.weheartfood.com

Foto © https://gatasnegrasbrasileiras.files.wordpress.com

Foto © http://www.thatfoodcray.com

Foto © http://www.how-to-drink.com

Foto © http://3.bp.blogspot.com

Foto in evidenza © http://www.sbs.com.au/