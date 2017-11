Piazza Gourmand. Un romanzo sul cibo

La "Piazza Gourmand" è la culla di più destini. Nomen omen azzeccatissimo perché nella Piazza in questione si snodano vicende di gourmandise visto che, come l'autrice sottolinea, dietro ad ogni piatto, sapore e ingrediente "c'è un personaggio o uno spaccato di realtà che chiede di prender vita, di essere narrato". Ed è proprio questo che accade in queste pagine. Cucina e vita s'intrecciano piacevolmente in un'originale e ottima ricetta. Un romanzo culinario, insomma, dove le ricette e la passione per la gastronomia, non solo inframezzano le vicende, ma le completano e le arricchiscono di senso. E'un romanzo corale questo, nel quale le voci e i destini di più personaggi s'innestano su un unico asse portante: la passione per il cibo e per i riti e crismi che lo accompagnano. Così, nella struttura a mosaico dell'opera, leggiamo storie intriganti d'amore, passione, amicizia, ma anche di gelosia, di ossessione e perversione. Un microcosmo di sentimenti umani, che rendono i personaggi sfaccettati, così intensi e così vicini a noi da sembrare veri. Un libro consigliato ai golosi. Di cibo, ma anche di belle storie, ovviamente!