Piccola fattoria degli animali, dove i maiali salvati vivono felici

La passione per gli animali, Federica Trivelli – Fedy per gli amici – ce l’ha nel sangue. Ma quella per i maiali, nello specifico, nasce negli anni Novanta, negli Stati Uniti, in un’afosa notte agostana, in uno dei tanti allevamenti intensivi che Federica visitava per testimoniarne l’obbrobrio. “Era una notte di luna piena – racconta ora Trivelli – e il mio sguardo incrociò quello di un maiale agonizzante che sarebbe stato portato al macello il giorno dopo. Fu un attimo e, da quel momento, ho sentito di avere uno scopo e una missione nella mia vita”.

I maiali sono "gli ultimi fra gli ultimi"

I maiali e la vita nella Piccola Fattoria degli Animali

La Piccola fattoria degli animali e i progetti futuri