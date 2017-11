Piccoli aiuti per salute e bellezza

Pause pranzo sono incomplete e frettolose? Se vogliamo avere una pelle più giovane e bella dobbiamo ricorrere a qualche piccoli aiuti in più. Prendiamo la buona abitudine di usare scaglie di germe di grano sopra piatti di verdure o minestre, frullati o yogurt; questo integratore alimentare, il germe di grano, è ricchissimo di vitamina E, la vitamina della bellezza e di aminoacidi essenziali. Il lievito di birra è un ottimo tonico generale, perché è ricco di vitamine del gruppo B, di selenio e di zinco. Per curare acne, allergie e problemi di pelle, possiamo assumere al mattino a digiuno, per due o tre mesi, i fermenti lattici, che sono forti riequilibratori della flora batterica intestinale. Gran scorpacciate di alghe cucinate al vapore, tostate, oppure aggiunte a verdure e cereali, possono contrastare cellulite, obesità e ritenzione idrica, grazie all'apporto di iodio e oligoelementi. Infine, per rigenerare le cellule e prevenire i depositi di colesterolo c'è la lecitina di soia, ricchissima di fosfolipidi. L'ultima novità arriva dal Giappone: il succo, liofilizzato, di foglie verdi d'orzo: Green Barley Essence. Sembra che sia formidabile per avere una belle luminosa e molto elastica, perché ricchissimo di minerali, enzimi, vitamina C e vitamine del gruppo B. I ricercatori giapponesi, sostengono che il Green Barley Essence è sette volte più ricco di vitamina C che il suo peso equivalente in arance, e cinque volte più ricco in ferro degli spinaci. E' anche ricchissimo di clorofilla naturale che favorisce l'attivazione delle cellule, prevendendo, così, l'invecchiamento precoce della cute. La dose ideale è di soli tre piccoli bicchieri da prendere a stomaco vuoto venti muniti prima dei pasti principali. Non avendo nessun effetto, collaterale, può tranquillamente essere usato, con una diluizione maggiore in sostituzione del caffè o del nostro the. In tal caso, sembra che sia stato clinicamente dimostrato che riesca a combattere il sovrappeso, la stitichezza, l'anemia, la miopia, il decadimento dentale e persino per aumentare gli stimoli sessuali. Gabriele Bettoschi