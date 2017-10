Fiabe che sviluppano la creatività

Piera Giacconi Insegnante del metodo Debailleul sullo sviluppo della creatività e dei talenti attraverso le fiabe. Responsabile relazioni pubbliche della Scuola di Naturopatia H.Q.I. Human Quality Improvement di Udine, editorialista di naturopatia, ha curato l'edizione italiana del libro "Vivere la Magia delle Fiabe - Come il meraviglioso può cambiare la nostra vita", di J.P. Debailleul, Il Punto d'Incontro, Vicenza 2001. Utilizzato questo strumento con bambini, ragazzi e adulti, in forma individuale o in gruppo, presso il Centro di Salute Integrata BES srl, l'Università di Udine - Scienze della Formazione, l'associazione culturale Il Centro, la IIa Circoscrizione del Comune di Udine. Il suo programma ha ottenuto il patrocinio del Club UNESCO di Udine e lo promuove attraverso un'intensa attività di conferenze-laboratorio in diverse città. pieragiacconi@tin.it Scuola di Naturopatia H.Q.I. Human Quality Improvement, Udine www.scuolahqi.it