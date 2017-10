Pietre e Ayurveda

Come tutto ciò che esiste in natura, secondo l'Ayurveda anche le pietre e i cristalli contengono tutti e cinque gli elementi (Terra, Acqua, Fuoco, Aria, Etere) diversamente combinati fra loro. Possono essere quindi utilizzati per riequilibrare i tre Dosha - Vata, Pitta e Kapha - le tre forze che danno origine al macro come al microcosmo e rappresentano, nell'organismo umano, i costituenti primi legati al movimento, alla trasformazione e alla stabilizzazione. Le proprietà energetiche e curative delle gemme hanno la possibilità di agire per risonanza sulla persona che ne stabilisce un contatto, anche solo indossandole o tenendole fra le mani. L'effetto terapeutico si trasmette anche bevendo l'acqua nella quale le pietre sono state immerse per una notte intera. Il potenziale energetico delle pietre può essere amplificato dall'oro e l'argento, anch'essi metalli che sviluppano un effetto terapeutico, nei quali è possibile incastonare le gemme prescelte. L'oro ha proprietà riscaldanti e deve pertanto essere utilizzato con cautela dai soggetti con costituzione di tipo Pitta; aumenta la resistenza vitale, rafforza e ritempra il cuore, i polmoni, la milza ed il sistema nervoso; migliora la memoria, l'intelligenza e la comprensione. L'argento è invece rinfrescante ed è pertanto utile nell'alleviare gli eccessi di Pitta e i disordini di Vata; cura la febbre cronica, le infiammazioni, sostiene lo stomaco, regola la funzionalità della cistifellea, e cura i problemi legati al ciclo mestruale. Le pietre che l'Ayurveda consiglia: