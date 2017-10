Pimpinella

Si narra che ai tempi in cui la peste si abbatteva sulle nostre regioni, alla pimpinella fossero attribuite proprietà magiche: si credeva che fosse in grado di proteggere e addirittura di far guarire dalla temutissima malattia. Le sue proprietà sono apprezzate anche in cucina: le foglie possono essere usate per dare gusto aromatico alle insalate, mentre l?olio essenziale della radice è usato per dare sapore amaro ai liquori. Dove si trova La pimpinella maggiore cresce in tutta Europa ? sui prati, in boschi chiari e boscaglie, ai bordi delle strade ? dal piano fino al disopra dei 2000 m. La si può trovare, in particolare, sui prati in zone asciutte e calde. Indicazioni terapeutiche Sono utilizzate le radici sotto forma di infuso, ottimo per gargarismi e risciacqui del cavo orale. È conosciuta per le sue proprietà emollienti, ed espettoranti. È accertato, infatti, che la pimpinella stimola la secrezione del muco nei bronchi, ed è utilizzata dunque per patologie come bronchite, tosse, ma anche raucedine, angina, faringite, laringite ecc. Alla pianta viene attribuita una certa efficacia nelle forme reumatiche e nella gotta. Chiara Boracchi