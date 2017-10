Pink Martini: la fantasia al potere

La loro musica probabilmente è più conosciuta del loro nome; ancor meno noti sono i loro volti, e sì che all'eleganza (ovviamente vintage) ci tengono! Sembrano molto più un'orchestra latina, che una band americana. Cantano in più lingue: inglese, francese, spagnolo, russo, serbo-croato, perfino giapponese. E anche in italiano la pronuncia della cantante, China Forbes, è perfetta. Sono i Pink Martini, la cui musica è stata fatta conoscere qualche anno fa al pubblico europeo grazie allo spot di una casa automobilistica francese. Abbiamo intervistato il leader della piccola orchestra di Portland, Oregon: Thomas M. Lauderdale. A noi europei sembra strano che voi siate americani, anzi una delle definizioni che vi viene data è quella del più europeo dei gruppi americani, che suona come un'orchestra cubana anni '40. Vi riconoscete in questa definizione? E che rapporto avete con il vostro Paese? È un misto di cose essere statunitensi. Considero un complimento l'essere considerati più una band europea che americana. Penso che ogni gruppo musicale americano stia cercando di riparare ai danni arrecati dal Presidente Bush. Cerchiamo in qualche modo di rappresentare un'immagine diversa dell'America, che rifletta i diversi aspetti del Paese. Come mai avete scelto questo nome, Pink Martini, che è il nome di un vermouth, il Martini Rosè, che in Italia non si trova più da anni, io sono dovuto andare in Francia per comprarne una bottiglia. Davvero?! (ride) Beh, è un nome favoloso che mi riporta indietro nel tempo. Era il 1994, bevevamo un sacco di cocktail e ci sembrava un nome favoloso per un gruppo. Ci sono altri gruppi o altri artisti che negli Stati Uniti seguono la vostra ispirazione artistica? Nessuno che mi venga in mente! Stupisce anche me che non ci siano altre band americane che provino a scrivere canzoni in lingue diverse dall'inglese, che mi sembrerebbe una cosa interessante. Una volta, negli anni '50 e '60, c'erano nomi come Connie Francis o Caterina Valente che cantavano in diverse lingue. Ora mi pare che non ci siano più molte band che cantino in più lingue, al massimo si limitano a una lingua in più, di solito spagnolo o francese, non come noi. D'altro canto sia io che la nostra cantante, China Forbes, abbiamo alle spalle studi multiculturali e linguistici; quindi per noi è abbastanza naturale scrivere in diverse lingue, anche perché viaggiamo molto in tutto il mondo. La gente balla nei vostri concerti o vi guarda e vi ascolta? In generale balla, ma dipende. Noi preferiamo se la gente balla, ma talvolta suoniamo in teatri storici, dove l'atmosfera è più formale. Comunque tutti noi preferiamo quando c'è qualcuno che balla… almeno c'è qualcosa da guardare! Ballano da soli o in coppia? Oh, non importa... in terzetti! In che paese il pubblico balla di più? Sorprendentemente in Svizzera! Nessuno di noi si aspettava di trovare un pubblico così vivace. Anche turchi e greci sono molto inclini a ballare; i francesi non molto; gli spagnoli sì. Avete fatto solo due dischi in 8 anni. Perché? Beh, sai, abbiamo viaggiato molto e perciò… cioè… non lo so… la tua è una buona domanda! Comunque stiamo per registrare un terzo album, che sarà pubblicato entro la fine dell'anno. Che parola useresti per definire la vostra musica? Lounge? Io penso a retrò, cosmopolita, gioiosa, elegantemente frivola. Sì, giusto! Se posso dirne un'altra la nostra musica è come una festa con tanti tipi di torte diverse.