Pippo, il piccolo lupo che amava la libertà

Questa è la storia di Pippo, il piccolo lupo che amava la libertà, ma soprattutto la vita nei boschi in cui era nato. Tutto è iniziato un giorno di settembre, con il sole che ancora splendeva e le foglie che appena appena iniziavano a ingiallire. Cominciava il periodo della caccia e i primi cacciatori si affacciavano al limitare dei boschi, seguiti dai cani. A ridosso di una strada provinciale con alcune case che facevano da sentinella sul ciglio della via, uno di questi cacciatori ha notato un fagotto grigio. Un fagotto che in realtà era un corpicino che ancora si muoveva, ma a stento, ormai quasi agonizzante. Si trattava di un cucciolo di lupo di circa quattro mesi, devastato dalla rogna e in stato di fortissima denutrizione. Il cacciatore ha fatto, in questo caso, il minimo indispensabile, forse conoscendo le leggi dei boschi e delle creature che li abitano e, con il cellulare, ha avvisato il parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, e lo staff del Wolf Apennine center (Wac). Non potendo escludere che, oltre alla rogna, ci fosse qualche danno interno derivante da un investimento o da qualche incidente, il piccolo è stato immediatamente trasferito presso il Cras (la Casa rossa dei boschi di Carrega, in provincia di Parma). Ed è stato proprio in questa struttura che il cucciolo è stato salvato da Mario Andreani, medico veterinario, e dai suoi collaboratori.

Il piccolo lupo che non voleva contatti con l'uomo

Pippo torna in libertà