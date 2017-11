La pista ciclabile protetta dai cicloattivisti che il comune di San Francisco ha “adottato”

Gli attivisti per la mobilità ciclabile chiamano, il Comune risponde alla sfida di realizzare delle piste ciclabili protette a San Francisco. L'azione di "guerrilla bike lane" dell'associazione San Francisco Transformation di mettere dei coni sulla bike lane, dopo la morte nella stessa sera di due ciclisti, è stata accolta con favore dall'Agenzia municipale dei trasporti di San Francisco che ha portato avanti l'idea di separare il flusso del traffico in bici sulla pista ciclabile dipinta a terra rispetto a quello stradale.

Piste ciclabili protette a San Francisco: dai coni ai paletti

Un atteggiamento costruttivo che per esempio in Italia, a Roma nel caso specifico, resta ancora difficile da comprendere. Come si è potuto evincere in passato con la campagna di realizzazione di piste ciclabili informali.