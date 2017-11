Chi l’avrebbe mai detto: anche le piste ciclabili di Berlino non sono perfette

Le piste ciclabili di Berlino non sono perfette come le possiamo immaginare. Per noi italiani la Germania risulta essere un modello di precisione e efficienza in vari campi, compreso quello della mobilità ciclabile. Difatti è proprio in Germania che è stata realizzata la prima superstrada ciclabile e la capitale tedesca si è classificata al dodicesimo posto nel Copenhagenize index 2015 che premia le città più bike-friendly. Ma c'è chi ha dimostrato che non è tutto rosa e fiori. Claudia Brückner è una donna berlinese d'adozione a cui piace andare in bicicletta ma ha notato che la gestione delle piste ciclabili di Berlino non è fatta a dovere, tanto che a volte trova persino fastidioso muoversi sulle due ruote. Ha così deciso di realizzare la video inchiesta Cycling in Berlin (teoria vs realtà), scoprendo alcune cose interessanti che fanno un po' cadere il mito della precisione tedesca, almeno per quanto riguarda la mobilità ciclabile.

I problemi delle piste ciclabili di Berlino in un video