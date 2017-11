Piste ciclabili a Milano e non solo, ci sono delle novità

Milano vuole trasformarsi nella capitale italiana della mobilità ciclabile puntando su una rete di piste ciclabili, sul senso unico eccetto bici e sul coinvolgimento dei negozianti per installare le rastrelliere. Se Roma sta puntando sul progetto del Grab, per dare alla città una visione di trasporto e turismo sostenibili, la metropoli meneghina ha negli ultimi anni premuto sull'acceleratore (o forse dovremmo dire ha incominciato a pedalare più forte) per rendere più agevole gli spostamenti su due ruote.

Non solo piste ciclabili a Milano

Prolungamento della pista ciclabile di Corso Venezia

Spazio ai parcheggi con rastrelliere modello Verona