Entra in funzione il più grande impianto fotovoltaico dell’Africa

È il Jasper PV Project, l'impianto fotovoltaico più grande di tutto il continente africano. Realizzato in Sud Africa dalla californiana Solar Reserve, ha visto la partecipazione di Kensani Group, Intikon Energy, Rand Merchant Bank e di Google, alla prima collaborazione in Africa. Si tratta di un impianto composto da 325 mila pannelli fotovoltaici in grado di produrre 96 MW di energia elettrica e che fornirà elettricità a circa 80 mila famiglie. Un altro passo importantissimo per supportare quella che è la seconda economia dell'Africa. Uno degli aspetti più rilevanti è che al progetto hanno lavorato le maestranze locali, fornendo così lavoro a circa 800 persone. Inoltre il 60 per cento dei materiali proviene da imprese locali, così come richiesto da una legge nazionale. Parte dei ricavi provenienti dalla vendita di energia verranno investiti in sviluppo economico e nella creazione di ulteriori posti di lavoro. Questo è solo l'ultimo di tre progetti realizzati da Solar Reserve in Africa. Due di questi, il Lesedi e Letsatsi Solar Project, oggi pienamente operativi, sono due delle più grandi operazioni mai completate in Sud Africa e tra i più grandi progetti di energia rinnovabile in Africa continentale. Quest'ultimi infatti sono stati riconosciuti dal Project Finance International come il miglior progetto nel campo delle rinnovabili nel 2012.