Più corruzione, più fuga di cervelli

La corruzione di un Paese fa aumentare i tassi di 'fuga dei cervelli'. Le nazioni caratterizzate da alti livelli di corruzione, infatti, assistono a una maggiore emigrazione delle menti più brillanti e dei più qualificati professionisti, verso un lavoro adeguato e ben retribuito dove la meritocrazia ha la meglio su "bustarelle" e raccomandazioni. Lo studio ''The balance of brains - corruption and migration' Il dato arriva da un nuovo studio condotto dall'Università Cattolica di Lovanio, in Belgio, pubblicata su Embo Reports. L'indagine, condotta da Andrea Ariu e Mara Pasquamaria Squicciarini, ha analizzato il rapporto tra percentuali di corruzione e fuga di cervelli in 123 Paesi dal 1990 al 2000. La corruzione è stata valutata su una scala da zero a sei, utilizzando l'indice di corruzione determinato dall'International Country Risk Guide, e comparata ai modelli di migrazione di lavoratori di età superiore a 25 anni dotati di un titolo di studio secondario. "I nostri risultati - hanno spiegato gli autori - confermano che i livelli di corruzione impattano direttamente sulla disponibilità di lavoratori competenti e costituiscono un parametro fondamentale nel determinare la scelta dei professionisti di emigrare o meno". In un Paese corrotto si perdono soldi e cervelli Non solo gli appalti costano di più. Non solo le opere pubbliche vengono piazzate in luoghi dove non servono. Non solo i lavori sono sempre più lenti e con materiali di peggiore qualità. Non solo l'ambiente e il paesaggio vengono sfregiati più facilmente. Non solo il clima civile è avvelenato da sospetti e sfiducia e non ci si fida più né di un concorso pubblico né di una gara d'appalto. Non solo si rinuncia alla meritocrazia, frenando l'intraprendenza e il mercato del lavoro. Ma in più, in un Paese corrotto si perdono anche un sacco di soldi nell'educazione, dato che gli investimenti nell'istruzione finiscono per beneficiare altri Paesi perché le persone competenti preferiscono emigrare verso mercati del lavoro più attraenti. Gli studiosi parlano di "equilibrio di cervelli" come un fattore da garantire e necessario per lo sviluppo di ogni nazione, rimarcando il fatto che la costruzione di un Paese sgombro dalla corruzione è non solo una questione morale, ma anche economica, in quanto colpisce il mercato del lavoro e dei migliori professionisti.