Più liberi con i libri

Non è un elogio alla lettura ma un invito a ritrovare e rinnovare, in questi giorni di festa e di più tempo libero, la passione per la lettura e l'amore per i libri. Qui di seguito ve ne segnaliamo alcuni scelti per voi, ricordandovi le convincenti parole di Virginia Woolf: "Ma se aprite la mente, fin dal dipanarsi delle prime frasi, segni e indizi sottili, quasi impercettibili, vi presenteranno un essere umano diverso da ogni altro. Immergetevi nel testo, acquistatene dimestichezza, e non tarderete a scoprire che il vostro autore vi sta dando, o sta cercando di darvi, qualcosa di molto ben definito". Buona lettura! Spiritualità Auspicando "un secolo della vita" e il desiderio di trasmettere il valore di ogni singola esistenza, Daisaku Ikeda, presidente del Soka Gakkai, dialoga rispettivamente con uno scienziato e un umanista alla ricerca di un concetto di salute globale. Medicina e spiritualità s'incontrano dunque in "L'essenza della vita" (Sperling e Kupfer Ed.) in cui l'autore affronta temi quali il cancro e l'aids, l'eutanasia, le patologie mentali, la clonazione e le tecniche di riproduzione. Armonizzante Il senso del lavoro di riflessione di Tiziano Terzani sul nostro passato, sul futuro, sui rapporti umani, sull'ambiente, insieme al suo impegno di pace intrapreso attivamente, è racchiuso nel bellissimo "Il kamikaze della pace" Vhs di 51 minuti che accompagna la nuova edizione del libro "Lettere contro la guerra" (Longanesi). Tiziano Terzani, questa volta in presa diretta, parla a chi sa cogliere il dono di libertà, libero arbitrio e di volontà per ripensare su nuove basi la questione dei valori e dell'universalità umana. Emozionante Il contenuto più essenziale dell'Induismo, i suoi tratti salienti, vengono raccolti da Alain Danielou in "I quattro sensi della vita" (Neri Pozza). La conoscenza della società indiana, della sua cosmologia, unitamente alla filosofia attraverso la quale l'individuo può liberarsi dalla catena di rinascite, dalla sofferenza e dal dolore, donano a questa lettura una sottile dolcezza e melanconia, una quiete meditabonda che soltanto l'India sa offrire. Guardarsi dentro viaggiando altrove Un appassionante testimonianza della cultura aborigena australiana e del suo mondo magico, dei rapporti fra l'uomo e la natura, è stata raccolta in "Il mondo degli aborigeni" (Ed. Mediterranee) dove l'autrice fa emergere dal silenzio del Dreamtime la forza incoercibile della creazione. Mitico Viaggi Di questi tempi ci sarebbe bisogno di un bel viaggio in Molvania. La patria della polka e della pertosse, dello zeerstum (grappa all'aglio) e del Karolcyi, a base di etanolo e sciroppo per la tosse! Un viaggio difficile, però, perché la Molvania non esiste. Esiste però la sua guida, dettagliatissima, scritta da un celebre gruppo satirico australiano, Cilauro, Gleisner e Sitch. "Molvania, una terra mai raggiunta dai dentisti" (Rizzoli) ha riscosso un grandissimo successo nei paesi anglosassoni. Un cult. Esilarante e ironico Basta il titolo a dare senso di lontananza, sapore di cose esotiche... Basta il titolo a dare senso di lontananza, sapore di cose esotiche, nostalgia di orizzonti remoti. Il contenuto di "Hawaii" (Feltrinelli) di Susanna Moore non delude quest'aspettativa, anche se l'autrice esplora con passione e tragica amarezza la storia di queste isole, le sue tradizioni, le condizioni attuali della società moderna hawaiiana, fissa i simboli e le metafore di una realtà difficile da accettare. Incontro tra civiltà "Amazzonia, viaggio dall'altra parte del mare" (Laterza) è l'appassionante resoconto di viaggio di Yurij Castelfranchi che si sviluppa via via in fittissimi richiami di fatti lontani, cronache, identità, storie, interviste, diario, lettere che diventano talvolta profonda partecipazione emotiva e occasioni di poesia nutrita di grande pietà umana. L'Amazzonia, in tutta la sua inquietante grandezza, è l'oggetto di questa passione affettiva ed esclusiva. Partire dalla natura per comprendere la condizione umana Sullo sfondo dei mitici mari del sud, in un microcosmo sperduto nell'arcipelago delle Salomone "Il viaggiatore innocente" (Guanda) di Will Randall si scontra con una natura bellissima ma in pericolo, con il nuovo che avanza e tradizioni fortemente radicate. Il risultato è una sequela di storie e personaggi che sembrano usciti da un libro di Gerald Durrell. Pura evasione e grande sense of humor Un giornalista di oggi sulle tracce un esploratore di ieri, Sir J.George Scott il quale, inviato in Birmania per tracciare i confini di questo "a geografico", introdusse il gioco del calcio, da qui il titolo del libro "Birmania Football Club" (Instar libri). Andrew Marshall evoca la storia della Birmania dai fasti della colonizzazione britannica all'attuale regime repressivo della dittatura militare che da più di 40 anni costringe agli arresti domiciliari Aung San Suu Kyi. Il libro è un atto d'amore verso questo sfortunato paese, per la sua gente coraggiosa che con volontà e amore può piegare il corso della storia. Imperdibile Ambiente La verità sui conflitti bellici, gli squilibri economici mondiali, le disparità sociali, è distillata nei milioni di barili di greggio che vengono prodotti ogni giorno nel mondo. La corsa ad un approvvigionamento illimitato ed esclusivo delle risorse energetiche ha moltiplicato i nuovi fronti della guerra dell'oro nero con cui le democrazie occidentali intendono ridisegnare un nuovo ordine mondiale per garantire modelli e stili di vita consolidati. "Pianeta Petrolio" (Il Saggiatore) è il rocambolesco viaggio intrapreso da due giornalisti, Serge Enderlin e Serge Michel, insieme al fotografo Paolo Woods, nell'inaccessibile mondo del greggio, raccontandone storie e retroscena. Reportage avvincente e... illuminante L'acqua, ancor più del petrolio, rischia di diventare la causa di un potenziale conflitto su scala globale, la sua gestione sta diventando sempre più rapidamente una questione di vita o di morte. La frenetica corsa verso le fonti d'acqua, l'uso scellerato che se ne è fatto da un secolo a questa parte ha già causato danni irreversibili alla natura e all'umanità. Un peccato di megalomania, secondo Diane Raines Ward autrice di "Water wars" (Carocci), che racconta dieci anni di viaggi attraverso i cinque continenti. Una vera doccia fredda La Terra sta peggio di quanto pensiamo. Effetto serra, catastrofi naturali, crescita della popolazione, sono tutti argomenti che pensiamo di conoscere bene. Eppure "noi conviviamo con la fine del mondo. Solo che non ce ne accorgiamo, o non vogliamo pensarci" scrive Bill Mc Guire, geofisico di fama mondiale, in "Guida alla fine del mondo" (Ed Raffaello Cortina). Non bisogna essere una Cassandra per intuire le conseguenze cui va incontro l'umanità: glaciazione, asteroidi impazziti, supereruzioni vulcaniche. Esagerazioni apocalittiche, pura fantascienza? Niente affatto. Leggere per credere. Ma qualcosa si puo' ancora fare, suggerisce McGuire, per riflettere sulla nostra concezione del mondo, e partire, per "ereditare le stelle". No fiction Studi storici e filosofia della natura, due libri divulgativi, indivisibili e indispensabili. Il primo "Storia dell'ambiente" (Carocci) ricostruisce le tappe dell'ecologia dal punto di vista storiografico, il secondo "Filosofie dell'ambiente" (Carocci) pone in evidenza le relazioni tra il mondo umano e il mondo naturale avviando una riflessione morale sul nostro stile di vita. Una lettura trasversale e divulgativa del mondo contemporaneo. Educativi e formativi Globalizzazione Deglobalizzazione è l'annuncio di Walden Bello, uno dei più autorevoli e rispettati critici del neoliberismo. Wto, Banca Mondiale e Fmi, da sempre dominano incontrastati il palcoscenico dell'economia mondiale tuttavia è iniziata la loro parabola discendente, grazie ad una nuova consapevolezza rappresentata dai movimenti e dalle loro battaglie civili. Con "Deglobalizzazione" (Baldini Castoldi Dalai) l'autore lancia una sfida: cancellare o ridurre i poteri delle istituzioni che sostengono ed esacerbano crisi sociali, culturali ed economiche. Ricominciando dal basso con regole e accordi locali, regionali e brevetti accessibili. Folgorante Finalmente un libro che focalizza l'attenzione a trecentosessantagradi sul più grande movimento dei movimenti che sta cambiando la storia. Racconti e fotografie dai quattro angoli della terra per capire e ricordare idee, principi, azioni che da un po' di anni hanno iniziato a tracciare la strada per un mondo migliore. "Siamo dappertutto" (Marco Tropea Ed) raccoglie 55 storie di resistenza di 26 paesi di tutti i continenti. Ossigeno puro Passività e indifferenza contribuiscono ad alimentare lo sgomento collettivo che regna nel mondo, scrive Paul Ginsbourg in "Il tempo di cambiare" (Einaudi), dunque è tempo di scoprire e reinventare ideali iniziando dal piccolo, dal ripensare il presente, dal prendere scelte responsabili. Un nuovo mondo è possibile ma dipende soltanto da noi, dalla speranza di piccoli cambiamenti quotidiani che danno un senso alla vita o gliene tolgono. Essenziale e ottimista. Da tenere sempre a portata di mano E' possibile incidere sui modelli economici imposti attraverso forme alternative di economia partecipativa. Non è una novità, ma come fare? Per Michael Albert, giornalista, si tratta di un esercizio di intelligenza collettiva, cui tutti, nessuno escluso, possono dare il proprio contributo. Il suo volume "Il Libro dell'economia partecipativa" (Il Saggiatore) è una rivelazione che va tradotta in azione. Da subito. Per fare insieme regole più giuste Narrativa Quella di Eduardo Galeano è una scrittura minimalista, essenziale, ma colma tutte le esigenze espressive che la vita quotidiana, dove è nascosta la grandezza del'universo, ha saputo, attraverso i millenni e sotto ogni cielo, provocare. "Le Labbra del tempo" (Sperling e& Kupfer) si schiudono come finestre sul mondo per raccontare temi cari all'autore, come l'infanzia, l'amore, la terra, la parola, la giustizia, la paura. Per catturare il senso della nostra esistenza. Tanti micro racconti lunghi non più di una pagina che come i miti sopravvivono a testimonianza di un mondo che è cambiato senza cambiare mai. Un capolavoro di portata universale Come in un quadro di Hopper due vecchie amiche si incontrano in un decadente ristorante di Sydney, due ritratti femminili diversissimi: una donna che ha perso l'uomo che ha amato troppo per amore, mentre la sua rivale, incapace di amare, lo ha conquistato. Ora che entrambe lo hanno perduto per sempre, anche da morto egli evoca inquietanti fantasmi della memoria. In "Ombre" (Einaudi), Robert Schneider sonda inesorabile gli angoli oscuri dei sentimenti umani che scatenano misteri e drammi inconfessabili. Con finale a sorpresa. Acuto e intimo In un' Australia ottocentesca Colleen McCullough ha ambientato il suo nuovo romanzo, "L'Ultimo orizzonte" (Rizzoli). E' l'ennesimo successo della grande scrittrice australiana, capace di scavare nelle insondabili profondità dell'animo umano. Un libro di grande fascino narrativo, a ricordare che il romanzo è vivo e che vive con idee forti. Epico e intenso Storie di ieri che sono anche storie di oggi in cui si alternano leggerezza e pesantezza, ironia e angoscia, amore e speranza, in una scrittura misurata e sapiente. Le angosce di un mondo che fatica a mantenere un senso, la consapevolezza della precarietà di ogni cosa, il tutto distillato in otto racconti che fanno parte di "Le cose del mondo sono fumo" (Einaudi) di Yu Hua, uno dei maggiori scrittori cinesi contemporanei. La realtà narrata con eleganza e senza filtri E' considerato uno dei migliori scrittori nativi nordamericani, si chiama Sherman Alexie, classe '66, è un indiano Spokane/Coeur d'Alène e vive in una riserva nello Stato di Washington. "Salmon Boy" (Frassinelli) raccoglie storie buffe e un po' tristi che rappresentano l'andamento di un mondo chiuso e apparentemente senza via di scampo in cui le vicende più imbarazzanti e inimmaginabili fanno da sfondo alla lotta, a volte tragicomica e surreale, di uomini e donne pellerossa contro gli angusti limiti del loro orizzonte sociale, vite in bilico tra passato e presente, in un contrasto sempre più stridente con la realtà urbana e quella delle riserve. L'arte di vivere secondo i nativi. Ammaliante Che cosa succede se alle normali elezioni amministrative in una città senza nome di un paese senza nome la gente, tutta, vota scheda bianca? Un gesto rivoluzionario, una congiura anarchica, una provocazione di gruppi estremisti? E' il nuovo lavoro del premio Nobel Josè Saramago, si intitola "Saggio sulla lucidità" (Einaudi). Un apologo sui lati oscuri del potere e una spietata analisi del mondo contemporaneo. Giallo politico di estrema attualità Saggistica L'Islam bussa di nuovo alle porte dell'Europa ma il vecchio continente non si è ancora liberato di vecchi pregiudizi e a confrontarsi con le mille sfaccettature culturali e religiose dell'Islam. La storia si ripete, anche se con obbiettivi e modalità diverse, eppure l'opinione pubblica europea sa molto poco dei rapporti intensi, fecondi e amichevoli avuti con l'Islam già a partire dal Duecento. Non dimentica invece odi e rivalità secolari, contrapposizioni ideologiche, precludendosi una visione seria e corretta della realtà. Jack Goody, antropologo di fama mondiale, manda in pezzi l'idea oggi dominante di uno scontro tra civiltà e con la sua nuova opera "Islam ed Europa" (Raffaello Cortina Ed.) ripercorre invece le vie per le quali l'Islam è penetrato in Europa e di come la storia e la cultura islamica si siano