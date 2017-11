“Più libri più liberi”

Chi ama girovagare nei megastore e nelle grandi librerie cittadine forse non le conoscerà di nome, né ricorderà quali autori pubblicano, eppure le piccole e medie case editrici rappresentano una realtà importante nel mercato librario (nel 2004 ne detenevano il 32%), nonché una risorsa preziosissima per la nostra vita culturale. E se da anni in ogni indagine o articolo sull'argomento si ripete, quasi fosse un detto di saggezza popolare, il paradosso tutto italiano per cui il Belpaese è lo stato europeo con il maggior numero di libri pubblicati all'anno ma con il più basso numero di lettori, anche questa fiera può servire ad avvicinare chi ama leggere a titoli che difficilmente troverebbe in vendita nella grossa distribuzione e il popolo dei non-lettori al piacere solitario di un buon libro. La manifestazione "Più libri più liberi", che inizierà giovedì 8 dicembre e terminerà domenica 11, vedrà la partecipazione di 349 case editrici di piccole e medie dimensioni, capaci di offrire una produzione specialistica ma anche di creare veri e propri "casi letterari": saranno presenti, ad esempio, Sellerio di Palermo, che ha pubblicato i grandi successi di Andrea Camilleri, o Fazi di Roma, editore del bestseller "100 colpi di spazzola prima di andare a dormire" di Melissa P, ora rilanciato pure dall'omonimo film in uscita. Accanto a questi, però, troverete pubblicazioni di fotografia (Fratelli Alinari, Contrasto), cinema (Il Castoro), viaggi e culture di altri paesi (Terre di Mezzo o Edt, quella delle famose guide "Lonely planet"), oltre a narrativa italiana e straniera di tendenza (Minimum fax, Fanucci, Shake, Fandango e molti altri). Fra gli eventi organizzati durante la Fiera, vanno segnalati i percorsi dedicati ai temi "Altre culture" e "Per capire il Sudamerica", con dibattiti ed incontri con gli autori (per maggiori informazioni, consultate il programma delle singole giornate). La Fiera si svolgerà al Palazzo dei Congressi dell'Eur a Roma dalle 10 alle 20 (giovedì e domenica), mentre venerdì e sabato l'orario di apertura sarà prolungato fino alle 22. Il biglietto intero costa 5 euro, ma verranno applicati sconti ai possessori di abbonamento o biglietto obliterato Metrebus e di tessere Bibliocard o Gocard e consentito l'ingresso gratuito agli studenti universitari e ai bambini fino a dieci anni. Olimpia Ellero