La playlist musicale per tranquillizzare gli animali

La permanenza degli animali, creature già in difficoltà perché abbandonate, nei rifugi di tutto il mondo può risultare molto difficile, nonostante le cure e gli sforzi dei molti volontari e delle organizzazioni animaliste di tutto il mondo. Ma la dottoressa Pamela Fisher, veterinaria di North Canton, Ohio, ha studiato un metodo per dare un po’ di sollievo a cani e gatti spesso costretti a rimanere in piccoli spazi per lunghi periodi durante il corso della giornata. Quattro anni fa ha, infatti, messo a punto il Rescue Animal MP3 Project, oggi usato in più di 1125 rifugi in cinquanta Paesi degli Stati Uniti. Il progetto consiste nell’installazione all’interno degli spazi dei rifugi di un impianto stereo collegato a un lettore musicale contenente più di trenta ore di playlist. La musica, caricata sui lettori mp3 e donata gratuitamente da vari artisti, è frutto di una selezione appositamente studiata per calmare gli animali più ansiosi, diminuendone l’abbaiare o il miagolare. Come spiega Pamela Fisher:

Ho usato la musicoterapia nella mia pratica personale. Ho quindi voluto trovare un modo per aiutare gli animali dei rifugi nella mia comunità.

Abbiamo ricevuto il nostro mp3 e lo abbiamo installato… in mezz’ora abbiamo assistito ad una magia!! I leoni sembrano particolarmente interessati alla musica (…). Spargere la voce tra le altre strutture di animali selvatici in cattività è estremamente utile: questo è un progetto incredibile!