Podcasting: nuova vita ai blog

La comunità Internet è molto esigente e ogni prodotto nato dai clic dei surfer subisce evoluzioni sorprendenti. Prendiamo i weblog, fino a ieri semplici siti simili a un documento Word, oggi veri e propri strumenti pronti a diffondere le idee e la creatività dei navigatori. Da alcuni mesi qualche cosa sta cambiando e si incomincia a sentir parlare di Podcasting. Grazie ad alcuni noti blogger d'Oltreoceano e soprattutto ad Adam Curry, ex Vj di MTV, un nuovo fenomeno tecnologico promette di rivoluzionare il mondo delle trasmissioni radiofoniche via Internet. La pratica, che segue l'enorme successo dell'Ipod di Apple, da cui podcasting (trasmettere come un Ipod, termine coniato da Ben Hammersley in un articolo del The Guardian pubblicato nel febbraio scorso), prevede la messa online di file audio in formato mp3. Non semplici sottofondi musicali, ma veri e propri allegati multimediali che arricchiscono dinamicamente il contenuto del weblog: musica d'ambiente con cui accompagnare la lettura dell'intervento, lo stesso autore che integra con la propria voce quanto scritto nel blog, radio, vere e proprie sessioni di interviste. In più, rispetto a una normale radio, quello che cambia è anche il metodo di fruizione: invece di ricevere passivamente il segnale dell'emittente (metodo push), è l'utente che decide in quale momento ricevere l'informazione (metodo pull). Chi è interessato può consultare Google e inserire il termine Podcasting. In pochi secondi vedrà visualizzarsi più di due milioni di risultati, un bel numero se si pensa che il fenomeno è iniziato solo pochi mesi fa. I file multimediali vengono ospitati su appositi aggregatori, siti Web che possono facilitare la selezione e le scelte di navigazione e che consentono di monitorare i blog letti più frequentemente e ricevere segnalazioni in tempo reale se uno di essi viene aggiornato. Tra le directory di aggregazione più frequentate, iPodder.org, Podcast.net e Podcast Central. Spulciando tra i forum in Rete, gli utenti consigliano comunque la banda larga, come già richiesto dalla radio on demand. Luca Bernardelli