Politica e spiritualità del meditare

E' stato ormai ampiamente dimostrato che quando la nostra coscienza raggiunge stati di consapevolezza più elevati, si verificano cambiamenti fisiologici misurabili; questi possono determinare maggior resistenza alle malattie, riduzione dell'ipertensione, dell'insonnia, dell'ansia, maggior stabilità psicologica, riduzione dell'uso di sigarette, alcol e droghe. In altre parole, quando la vita si dispone in sintonia con la "legge naturale", è una vita che automaticamente sostiene il progresso. E quando parliamo di progresso, non si può dire "l'individuo o la società": il progresso è solo totale. Nella Meditazione Trascendentale, che dal 1958 Maharishi Mahesh Yogi va diffondendo in tutto il mondo, questa legge è stata ampiamente studiata e applicata - con il nome di Effetto Maharishi - dimostrando che quando un certo numero di persone si riunisce a meditare insieme, i miglioramenti fisiologici che il singolo può provare (per parlare ovviamente solo di quelli) si riverberano intorno fino a coinvolgere l'intera società. Se invece una sola una persona fa questo, il risultato non sarebbe lo stesso: esiste infatti una soglia critica oltre la quale l'effetto diventa un effetto di campo. Se a meditare è, ad esempio, lo 0,9% della popolazione di un certo paese, si genera un'onda relativamente contenuta; nel momento in cui si supera l'1%, all'improvviso l'intero sistema comincia a esprimere le stesse qualità di ordine e di armonia. Dove c'è meno stress, anche il criminale tende a compiere meno crimini, ci sono meno incidenti perché le persone sono più lucide, si fa meno uso di droghe, alcol, eccetera. Si litiga di meno e ci si accontenta di più. Il bisogno di compiere un passo ulteriore oltre la nostra realizzazione è un'esigenza che prima o poi compare, naturale e necessaria, a chi segue un vero cammino spirituale. Operare perché la consapevolezza individuale rimandi alla necessità di crescita della prosperità comune è la direzione oggi non solo opportuna ma indispensabile che la specie umana deve compiere per salvare se stessa. Le ricerche spirituali sono state infatti tacciate troppo spesso di individualismo e sembrano dimenticare l'importanza del progresso di tutta la società. Si tratta, in altre parole, di rendere veramente "olistico" l'impegno di ognuno anche, se non soprattutto, nel campo del cammino spirituale. Loredana Filippi