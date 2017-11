Pollo gonfiato. Con un po’ di “mucca pazza”

La Food Standards Agency e 20 autorità locali inglesi hanno unito le forze per denunciare e contrastare la pratica di addizionare acqua e proteine animali alla carne di pollo destinata a ristoranti e take-away. Si tratta delle preparazioni a base di pollo: polpettine, crocchette, ma anche tranci interi di carne processati industrialmente, "gonfiati", con materiali animali di scarto e acqua. La pratica del "tumbling" consiste nel mettere i pezzi di pollo in grosse betoniere con acqua e materiali bovini e suini, forse scarti di macellazione. Il problema è stato esposto la prima volta in un rapporto della Fsa pubblicato nel dicembre 2001. A ciò è seguita un'inchiesta di "The Guardian". Oggi, la Fsa è costretta a constatare che queste pratiche continuano, e fornisce le prove sulle quali le autorità locali potranno basarsi per avviare azioni di contrasto. Nel dettaglio, i risultati dei test sono netti. I tre quarti dei campioni analizzati, prelevati in tutto il Regno Unito e provenienti da industrie sul suolo nazionale e dai Paesi Bassi, sono risultati positivi, pur fregiandosi della denominazione "petto" di pollo o "filetto", dicitura che può essere solo usata per il pollo senza additivi o altri trattamenti. Più della metà vantano in etichetta un più alto contenuto di carne rispetto a quello reale. Quasi la metà contengono tracce di Dna di maiale (e di questi tutti - tranne uno - erano etichettati come 'Halal'). Tutti i campioni sono stati prelevati da rivenditori del circuito del catering in diverse aree dell'Inghilterra, in Belgio e in Olanda. Il sampling è stato disegnato sulla base dei risultati della prima indagine, per vedere se si sono avuti miglioramenti. Durante il processo di preparazione ingredienti quali acqua e proteine idrolizzate (in genere da pelle e scarti di pollo e di altri animali). Spesso lo si fa per gonfiare il pollo, facendo sì che appaia più grosso di quanto è. Aggiungere simili ingredienti è consentito: purché lo si dichiari in etichetta. Anche la percentuale di carne dovrebbe essere indicata. I risultati dell'inchiesta: - il 60% dei campioni di carne di pollo avevano tra il 5% e il 25% di carne "vera" in meno rispetto a quanto scritto in etichetta. - il 72% aveva scritto in etichetta "petto di pollo" o "filetto di pollo" - e questo dovrebbe essere scritto solo sul pollo non addizionato. - il 48% conteneva Dna "non di pollo" - quasi tutti denunciavano presenza di carne di maiale, alcuni sono risultati positivi sia per Dna di maiale che di bovino.