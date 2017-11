Polo Nord. Un mondo che scompare

Il cambiamento climatico. Il surriscaldamento del pianeta. Più volte se n?è parlato. Più volte s?è cercato di dare conto di una situazione davvero disastrosa. In genere però se ne parla in saggi noiosissimi, accademici, specialistici, dove tabelle e tabelline, grafici incomprensibili ed espressioni astruse allontanano i non addetti ai lavori da temi così importanti. E già, il surriscaldamento globale non è materia per gli specialisti, ma riguarda tutti noi, perché gli uomini stanno ?causando stravolgimenti radicali agli incredibili e delicati meccanismi che sostentano tutti gli esseri viventi? come a ragione sostiene Hamilton, direttore del WWF Iniziative per l?Artico. La regione che si sta surriscaldando più velocemente rispetto al resto della terra è il Polo Nord. L?Artico si sta sciogliendo. Polo Nord- Un mondo che scompare. Non è solo un titolo. Purtroppo. Le immagini di Mireille de la Lez e i testi di Fredrik Granath sono un documento importante di quello che sta accadendo in questa fragile e delicata zona. Fotografie della vita reale di questo ecosistema. Orsi a caccia con la mamma orsa; soli in distese di ghiaccio. Stagliati su suggestivi panorami boreali. Uccelli, foche. E poi ancora ghiacciai, tramonti, cieli stellati. Vita al Nord insomma. Ma per quanto sarà vita? ?Perché stiamo rompendo l?incanto di questa poesia?? sembrano volerci dire queste fotografie. Una nuova strategia di comunicazione. Perché le immagini siano d?impatto più immediato rispetto ai pedanti saggi ai quali siamo abituati. Un libro fotografico interessante che vuole essere l?ennesimo appello per la salvezza di questo pianeta! Silvia Passini